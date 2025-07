L’équipe russe de Korabelka sacrée championne de la Coupe Ferroli VTV 2025

>> Le volley-ball enchaîne à la Coupe des Nations et atteint son meilleur classement mondial

>> Les volleyeurs vietnamiens trébuchent mais passent en quarts de la Coupe des Nations de l’AVC

>> Volley-ball féminin : épopée de foi et de maîtrise

Photo : VNA/CVN

Cette victoire marque la deuxième victoire de Korabelka en titre.

Plus tôt dans la journée, le Taipei chinois a pris la troisième place grâce à une victoire 3-0 contre les Philippines.

Lors de la cérémonie de remise des prix, les organisateurs ont remis le trophée du championnat à Korabelka, tandis que le Vietnam a remporté la deuxième place et le Taipei chinois la troisième.

Plusieurs prix individuels ont également été décernés, notamment ceux de meilleure attaquante opposée pour Bich Tuyên (Vietnam), de meilleur libéro pour Nguyên Khanh Dang (Vietnam), et de meilleures contreuses centrales pour Palshina Elizaveta (Russie) et Kan Ko-Hui (Taipei chinois).

Après huit jours de compétition, le tournoi a été salué par les experts comme un succès, marqué par des performances de haut niveau et une forte affluence de supporters. L’événement a également été l’occasion de promouvoir le patrimoine culturel et le tourisme de Phu Tho auprès du public national et international.

VNA/CVN