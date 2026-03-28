VNeID, carnet de santé électronique au cœur de la prévention nationale

Face à la montée des maladies non transmissibles et au vieillissement accéléré de sa population, le ministère vietnamien de la Santé déploie une stratégie nationale de prévention axée sur le dépistage précoce et la numérisation des données médicales via l’application VNeID.

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Photo : VNA/CVN

Fin mars 2026, le carnet de santé électronique intégré à VNeID a été déployé dans l’ensemble des 34 provinces et villes du pays, avec près de 30 millions de dossiers créés. Cependant, les informations disponibles proviennent principalement des services de soins couverts par l’assurance maladie, tandis que les données issues des examens périodiques et des dépistages restent partiellement déconnectées.

Le Centre national d’information sanitaire propose ainsi des solutions visant à relier les données collectées auprès des établissements de santé, des postes sanitaires de proximité ainsi que des campagnes mobiles organisées dans les administrations, les établissements scolaires et les entreprises. Ces données seront intégrées dans la base nationale de santé et synchronisées avec la base de données nationale sur la population, afin d’être accessibles via l’application VNeID.

Un dispositif de dépistage renforcé et accessible

Photo : Baotintuc/CVN

Selon le ministère de la Santé, les établissements chargés des examens périodiques devront répondre aux normes en vigueur. Les consultations seront prioritairement organisées dans les postes de santé communaux ou dans les structures où les citoyens sont enregistrés pour les soins de base, sans distinction entre secteurs public et privé, à condition de respecter les critères réglementaires et de proximité.

Dans les zones aux infrastructures limitées, hôpitaux et centres médicaux seront mobilisés pour appuyer les activités, notamment via des unités mobiles de dépistage.

Photo : CTV/CVN

Les examens gratuits seront adaptés aux tranches d’âge : pour les moins de 18 ans, les examens complémentaires (analyses, imagerie) seront réalisés sur prescription médicale. Pour les adultes, un ensemble de tests standards est prévu, comprenant analyses sanguines, examens urinaires, radiographie thoracique et échographie abdominale, complétés si nécessaire par d’autres examens prescrits par les médecins.

Le ministère souligne que, conformément aux pratiques internationales, la mise en œuvre de programmes de dépistage et d’examens périodiques à l’échelle communautaire constitue un levier efficace pour détecter précocement les maladies, réduire la mortalité prématurée et limiter les coûts de santé à long terme.

Une réponse aux défis croissants de santé publique

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam fait face à une double charge sanitaire : la persistance de maladies infectieuses émergentes et la progression rapide des maladies non transmissibles, telles que l’hypertension, le diabète, les cancers, les troubles lipidiques et les maladies cardiovasculaires. Ces pathologies représentent plus de 70% de la charge de morbidité et de mortalité, avec un taux encore élevé de diagnostics à un stade avancé, entraînant des coûts de traitement importants et une pression accrue sur le système de santé.

Par ailleurs, une tendance au rajeunissement des maladies non transmissibles est observée, avec une augmentation des cas parmi la population active. Cette évolution intervient dans un contexte de vieillissement démographique accéléré : d’ici 2035, près de 20% de la population aura plus de 60 ans, inscrivant le pays dans une phase de population vieillissante.

Photo : VNA/CVN

Face à ces défis, les autorités sanitaires insistent sur l’importance de renforcer les stratégies de prévention, le dépistage ciblé et la gestion des risques selon l’âge, le sexe et les facteurs de vulnérabilité. L’objectif est de réduire la mortalité précoce, de maîtriser les dépenses de santé et de garantir la durabilité du système de protection sociale.

Dans cette perspective, le ministère de la Santé réaffirme le principe selon lequel "prévenir vaut mieux que guérir", soulignant que les coûts liés à la prévention demeurent nettement inférieurs à ceux du traitement des maladies chroniques, en particulier les pathologies cardiovasculaires, les cancers et les troubles métaboliques.

VNA/CVN