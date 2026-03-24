Hô Chi Minh-Ville déploie un suivi de santé annuel pour toute la population

À partir de 2026, tous les habitants de Hô Chi Minh-Ville bénéficieront d’un bilan de santé périodique, au moins une fois par an, conformément au plan municipal pour la période 2026-2030.

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Photo : VNA/CVN

Les résultats seront intégrés dans des dossiers médicaux électroniques, afin de faciliter la gestion de la santé tout au long de la vie et de contribuer à la réduction des dépenses médicales.

Selon ce plan, d’ici 2030, tous les enfants de moins de 24 mois bénéficieront d’examens, de dépistages, d’un suivi et d’une prise en charge médicale réguliers, conformément à la réglementation. Tous les élèves et étudiants auront droit à au moins un bilan de santé annuel. Par ailleurs, les employés des agences, organisations, entreprises, parcs industriels et zones franches d’exportation bénéficieront d’examens de santé périodiques et d’un dépistage des maladies professionnelles au moins une fois par an.

Les personnes exerçant des métiers pénibles, dangereux ou à risque, ainsi que les groupes prioritaires définis par la loi, bénéficieront d’un bilan de santé au moins deux fois par an. D’autres catégories, telles que les travailleurs indépendants, les petits commerçants, les agriculteurs, les pêcheurs, les personnes au foyer, les personnes handicapées, les bénéficiaires de l’aide sociale et les enfants de moins de 18 ans non scolarisés, auront également accès à un bilan de santé annuel. La ville vise en outre une couverture complète des examens réguliers et un dépistage précoce des maladies non transmissibles chez les personnes âgées.

Le dossier médical de chaque personne participant à un bilan de santé sera créé et régulièrement mis à jour dans la base de données de santé électronique de la ville.

Dans une première phase, dès 2026, la priorité sera accordée aux enfants de moins de 24 mois, aux élèves et étudiants, aux mineurs non scolarisés, aux salariés sous contrat, aux stagiaires et apprentis, aux fonctionnaires, aux membres des forces armées, aux bénéficiaires de la protection sociale et aux personnes âgées de 60 ans et plus. De 2027 à 2030, le programme sera progressivement étendu aux personnes sans emploi salarié ni contrat de travail, notamment les travailleurs du secteur informel, les petits commerçants, les agriculteurs, les pêcheurs et les personnes au foyer.

Photo : VNA/CVN

Des examens et dépistages réguliers seront organisés dans les établissements de santé agréés par le Département municipal de la santé. Si nécessaire, des services de santé mobiles pourront être déployés en dehors des centres médicaux, avec l’autorisation du Département, afin de faciliter l’accès aux soins.

Le Comité populaire municipal a chargé les responsables des départements, agences et administrations locales de piloter la mise en œuvre du plan sur leur territoire et d’intégrer les objectifs de bilans de santé périodiques dans leurs programmes de travail annuels. Le financement sera assuré par le budget de l’État, la Caisse d’assurance maladie, des parrainages et aides, ainsi que d’autres sources légales. Les employeurs seront responsables de la prise en charge des coûts des examens de santé périodiques de leurs employés, conformément à la législation du travail et aux règles de sécurité au travail.

Selon les autorités municipales, la mise en œuvre simultanée des bilans de santé périodiques et du dépistage précoce des maladies permettra d’améliorer l’état de santé de la population, de réduire la morbidité et les dépenses médicales, et de construire progressivement un système de gestion de la santé moderne et durable dans la ville.

VNA/CVN