Les hôpitaux pédiatriques enregistrent une forte augmentation des cas de main-pied-bouche

Les cas de syndrome main-pied-bouche (MPB) sont en forte augmentation au Vietnam. Près de 3.000 infections ont été recensées à l’Hôpital national pour enfants au cours des deux premiers mois de l’année, selon les médecins.

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Photo : VNA/CVN

Le nombre d’infections a augmenté de 56% par rapport à la même période en 2025, tandis que le nombre d’hospitalisations a doublé, d’après les données hospitalières.

Bien que la plupart des enfants présentent des symptômes bénins et guérissent sans complications, les cliniciens mettent en garde contre une possible aggravation rapide de certains cas.

"La maladie main-pied-bouche est fréquente chez les enfants de moins de cinq ans et peut se propager facilement dans la communauté", a déclaré Nguyên Van Lâm, directeur du Centre des maladies tropicales de l’hôpital.

Cette maladie est causée par un groupe d’entérovirus et se transmet généralement par voie digestive. Dans les cas graves, elle peut entraîner des complications telles que l’encéphalite, la méningite, la myocardite et l’œdème pulmonaire aigu - des affections qui peuvent être mortelles si elles ne sont pas traitées rapidement.

Les médecins s’efforcent également de dissiper les idées reçues persistantes chez les parents. L’une d’elles est la croyance que les enfants ne peuvent contracter la maladie qu’une seule fois.

En réalité, des infections multiples sont possibles car les virus responsables de la maladie appartiennent à un vaste groupe, incluant le virus Coxsackie et l’EV71, et l’immunité contre une souche ne garantit pas la protection contre les autres.

Une autre idée fausse courante est que la gravité de la maladie dépend du nombre de vésicules qui se développent chez l’enfant.

"Le nombre de lésions cutanées ne reflète pas la gravité de la maladie. Certains enfants peuvent ne présenter que des symptômes légers, comme de la fièvre ou des aphtes, mais leur état peut s’aggraver très rapidement", a indiqué Nguyên Van Lâm.

Les experts de la santé ont identifié plusieurs signes d’alerte nécessitant une prise en charge médicale urgente.

Parmi ces signes figurent une fièvre élevée et persistante, supérieure à 39 degrés Celsius, qui ne cède pas aux médicaments, des sursauts soudains et répétés - en particulier lors de l’endormissement - et des tremblements ou des mouvements instables.

"Dès l’apparition de ces symptômes, les enfants doivent être conduits immédiatement dans un établissement médical", a précisé Nguyên Van Lâm.

Les médecins insistent sur le fait que les parents ne doivent pas administrer d’antibiotiques sans avis médical, car la maladie est d’origine virale et ne répond pas à ce type de traitement.

Les mesures d’hygiène de base restent essentielles pour les soins et la prévention. Il est recommandé de laver les enfants délicatement à l’eau propre ou au savon antiseptique, et de ne pas percer les ampoules ni d’appliquer de remèdes non éprouvés.

Se couper les ongles régulièrement peut aussi aider à prévenir les lésions cutanées dues au grattage et à réduire le risque d’infection secondaire.

VNA/CVN