Santé

Hô Chi Minh-Ville renforce la stratégie de santé spécialisée

Hô Chi Minh-Ville renforce ses investissements dans les hôpitaux et accélère la mise en place de centres médicaux spécialisés afin d’améliorer la prise en charge des maladies et de garantir la santé de la population.

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Dans un contexte marqué par une demande croissante de soins médicaux, une complexité accrue des pathologies et une augmentation des maladies rares, la ville intensifie sa stratégie d’investissement dans le secteur de la santé, orientée vers la spécialisation et la modernité.

Outre le renforcement des capacités de traitement des hôpitaux de dernier recours, elle s’emploie progressivement à développer des centres spécialisés de pointe, tout en élargissant les réseaux de coopération interhospitaliers pour assurer la prise en charge rapide des cas graves au niveau local.

En réalité, ces derniers temps, de nombreux patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux ou de traumatismes graves ont pu être sauvés grâce à une coordination rapide entre les hôpitaux de référence et les hôpitaux de niveau inférieur, permettant de réduire considérablement « l’heure d’or » en situation d’urgence.

Au-delà des cas cliniques concrets et des projets d’investissement d’envergure, la stratégie de santé spécialisée de Hô Chi Minh-Ville vise non seulement à désengorger les hôpitaux centraux, mais aussi à atteindre un objectif à long terme. Cela implique de construire un réseau de soins de santé complet et de haute qualité qui réponde aux besoins de plus en plus diversifiés de la population et qui s’étende progressivement au niveau régional.

Une coordination étroite

Ces derniers temps, de nombreux patients victimes d’AVC sévères ont été transférés vers l’hôpital Nhân dân 115 à Hô Chi Minh-Ville, y compris des patients étrangers.

Fin mai 2025, un patient russe de 63 ans, en déplacement professionnel à Khánh Hòa, a été victime d’un AVC. Après une première prise en charge dans un hôpital local, il a été transféré à l’Hôpital Nhân dân 115. Il y a immédiatement bénéficié d’un protocole de traitement de l’AVC aigu, impliquant une coordination étroite entre les services des urgences, de pathologie neurovasculaire, d’imagerie médicale et l’unité d’intervention neurovasculaire. Après thrombectomie et angioplastie de la zone sténosée, le patient s’est rétabli et a pu sortir de l’hôpital.

Plus récemment, le 15 mars, le patient H.V.N (59 ans, originaire de Thái Nguyên), victime d’un AVC alors qu’il voyageait à Côn Dao, a bénéficié d’une téléconsultation spécialisée avec les services de santé de Hô Chi Minh-Ville. Après administration d’un traitement thrombolytique, il a été transporté par hélicoptère médical vers l’hôpital Nhân dân 115 dans le respect de « l’heure d’or », ce qui lui a sauvé la vie. Le 18 mars, le touriste A.L. (53 ans, de nationalité estonienne) a été victime d’un AVC lors d’un voyage à Phú Quốc. Il a reçu des soins d’urgence et a été transporté par hélicoptère à l’Hôpital Nhân dân 115, où il a été sauvé.

L’hôpital Nhân dân 115 est un centre de référence dans le traitement des AVC et joue également un rôle de transfert de compétences vers les hôpitaux de niveau inférieur. Selon le Dr Trân Van Sóng, directeur de l’hôpital Nhân dân 115, en tant qu’hôpital pluridisciplinaire doté de nombreuses spécialités, il prend en charge chaque jour environ 3.500 patients en ambulatoire, 1.600 patients hospitalisés, reçoit 300 cas d’urgence et réalise entre 50 et 60 interventions chirurgicales. En fonction de la structure des pathologies, l’hôpital met en œuvre des techniques spécialisées pour assurer une prise en charge globale. Il développe actuellement plusieurs centres de pointe, notamment en neurologie - AVC, cardiologie, urologie, urgences - réanimation et imagerie médicale.

"Un patient en état grave mobilise toujours plusieurs spécialités de pointe ; le développement de ces spécialités au sein d’un même hôpital facilite considérablement la prise en charge, en limitant le recours aux concertations avec d’autres établissements et aux transferts interhospitaliers ", souligne le Dr. Trân Van Sóng. Il précise que l’établissement se prépare à mobiliser davantage de ressources – formation à l’étranger, partenariats public-public et public-privé - afin de développer d’autres spécialités de pointe. L’hôpital est actuellement en train de solliciter l’autorisation de construire un nouveau centre de traitement spécialisé de 500 lits, tout en investissant dans des équipements et des blocs opératoires modernes destinés aux interventions vasculaires et neurologiques ; le montant total de l’investissement est estimé à environ 3 300 milliards de dôngs.

Un pôle de traumatologie de pointe

À la mi-mars 2026, le « pôle de spécialités » de pointe de la région de Vang Tàu a successivement sauvé plusieurs cas de traumatismes graves, grâce à une coordination étroite et bien rodée avec les hôpitaux de référence du centre de Hô Chi Minh-Ville.

Dans la soirée du 14 mars, l’hôpital général de Vung Tàu a admis le patient V.Q.C (58 ans) dans un coma profond après un accident de la route, avec un risque vital engagé. Un protocole de concertation interhospitalière a immédiatement été activé. Dans la nuit, une équipe de neurochirurgie et d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Nhân dân Gia Dịnh s’est rendue sur place. À 0 h 15 le 15 mars, une intervention de décompression et d’évacuation d’hématome a été réalisée avec succès, sauvant la vie du patient.

Auparavant, le 12 mars, l’Hôpital général de Vung Tàu a admis un patient présentant des fractures complexes de l’os zygomatique et du massif maxillo-facial. Avec l’appui direct de l’équipe chirurgicale de l’Hôpital d’Odonto-Stomatologie de Hô Chi Minh-Ville, les fragments osseux ont été repositionnés et fixés avec précision grâce à des techniques de haute technologie. Le patient a récupéré rapidement, avec préservation de l’intégrité esthétique du visage, et a pu quitter l’hôpital dans la joie de sa famille.

Le professeur associé Tang Chí Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé qu’il s’agit non seulement d’un succès dans la prise en charge des urgences chirurgicales, mais aussi d’une illustration concrète de l’efficacité du modèle de développement des capacités du système de santé fondé sur des pôles de spécialités de pointe, actuellement mis en œuvre par le secteur de la santé de la ville. Il a salué et hautement apprécié l’hôpital Nhân dân Gia Dinh et l’hôpital d’Odonto-Stomatologie de Hô Chi Minh-Ville pour avoir mis en œuvre de manière rigoureuse et efficace leur engagement à soutenir l’hôpital général de Vung Tàu dans le développement des techniques spécialisées, en particulier dans des situations d’urgence critique.

Selon le directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, le fait que les hôpitaux de référence de la ville mobilisent leurs experts vers les établissements locaux pour prendre en charge directement les cas graves à l’hôpital général de Vung Tàu confirme trois valeurs fondamentales.

Premièrement, l’efficacité concrète : les patients accèdent aux techniques spécialisées sur place, évitant ainsi les risques liés au transport d’urgence sur de longues distances. Deuxièmement, un transfert effectif de compétences : à travers des interventions chirurgicales réelles, les capacités de prise en charge sur place des médecins locaux sont nettement renforcées. Enfin, une coordination flexible : le modèle « des pôles de spécialités de pointe » met en place un réseau de soutien sans distance, permettant aux établissements de niveau inférieur de gagner en autonomie dans la prise en charge des cas complexes.

''La stratégie de développement des spécialités reposant sur un modèle multipolaire continuera d’être activement mise en œuvre par les hôpitaux de référence de Hô Chi Minh-Ville, non seulement pour désengorger les établissements du centre-ville, mais aussi pour créer des pôles satellites hautement spécialisés capables d’assurer une réponse médicale rapide dans les zones environnantes'', a affirmé Tang Chí Thuong.

Renforcement des ressources d’investissement

Fin 2025, le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé la politique d’investissement pour le projet de construction d’un nouvel hôpital de Traumatologie dans la commune de Tân Nhut, doté d’un budget de plus de 4.027 milliards de dôngs vietnamiens pour la période 2026-2030. L’établissement comptera 1.000 lits et 11 niveaux (dont un sous-sol), comprenant des services de consultations spécialisées, d’examens paracliniques, de chirurgie, d’hospitalisation, ainsi que des espaces administratifs et de formation.

Le sous-sol abritera notamment des services de physiothérapie, de pharmacie, d’anatomopathologie et des consultations externes. Les autres étages seront dédiés aux consultations, aux soins des patients hospitalisés ainsi qu’aux différentes unités fonctionnelles. Le projet a pour maître d’ouvrage le Comité de gestion des projets d’investissement en construction d’ouvrages civils et industriels de Hô Chi Minh-Ville, et l’établissement bénéficiaire est l’Hôpital de traumatologie et d’orthopédie de la ville.

Selon le Dr. Hoàng Mạnh Cuong, directeur de l’hôpital de traumatologie et d’orthopédie de Hô Chi Minh-Ville, l’organisation de l’hôpital ne se limite pas à la traumatologie et à l’orthopédie, mais englobe également plusieurs spécialités telles que la chirurgie thoracique, la chirurgie abdominale, la chirurgie digestive, la chirurgie maxillo-faciale ainsi que la prise en charge des traumatismes crânio-encéphalique. Le nouveau modèle permettra une prise en charge optimale des traumatismes graves dès leur survenue chez les patients. Actuellement, l’hôpital est en train de mettre en place son organisation et de préparer la formation des ressources humaines pour ce nouvel établissement.

Auparavant, en 2025, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a confié à l’hôpital général régional de Hóc Môn et à l’hôpital général régional de Thu Duc la mission de développer les services d’urgence en traumatologie et de devenir des centres spécialisés de traumatologie. Ces deux hôpitaux régionaux jouent un rôle clé dans la prise en charge et le traitement de nombreux cas de traumatismes graves, contribuant ainsi à désengorger les établissements de niveau supérieur. Parallèlement, ils continuent de développer les spécialités de cardiologie et de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux.

Selon le plan d’investissement public à moyen terme pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030, approuvé par les autorités compétentes, la politique d’investissement dans le secteur de la santé prévoit un montant total de plus de 69.000 milliards de dôngs pour l’ensemble des deux périodes.

Dans ce cadre, pour la période 2026-2030, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a chargé l’élaboration des études de préfaisabilité et des rapports de proposition de politique d’investissement pour 65 projets du secteur de la santé, représentant un investissement total de 48.771 milliards de dôngs. Parmi ceux-ci figurent 6 projets de groupe A pour un montant total de 16 .494 milliards de dôngs ; 53 projets de groupe B pour 31.866 milliards de dôngs ; et 6 projets de groupe C pour 411 milliards de dôngs.

Grâce à l’attention particulière accordée par les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville aux investissements dans le secteur, le Dr Tran Van Sóng exprime l’espoir que l’hôpital Nhân dân 115 en particulier, ainsi que d’autres établissements, connaîtront des avancées majeures en matière de spécialisation approfondie au cours de la période 2026-2031, et disposeront de meilleures opportunités pour rattraper le niveau des pays de la région.

Texte et photos : Quang Châu/CVN