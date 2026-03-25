Santé

Hô Chi Minh-Ville vise l’objectif d’éliminer la tuberculose d’ici 2030

Lors d’un atelier tenu le 23 mars, consacré à la présentation des résultats du projet 2020-2025 et au plan de renforcement des activités de lutte contre la tuberculose pour la période 2026-2030, Hô Chi Minh-Ville a annoncé des objectifs ambitieux. La métropole entend ramener le taux d’incidence de la tuberculose à moins de 20 cas pour 100.000 habitants et progresser vers l’élimination de la maladie à l’horizon 2030.

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Pour y parvenir, la ville prévoit, sur la période 2026-2030, de déployer un dépistage actif ciblant en priorité les groupes à haut risque, notamment les personnes vivant avec le VIH, les patients diabétiques, les personnes âgées ainsi que les zones à forte densité de population. Cette stratégie vise à renforcer la détection des cas au sein de la communauté.

Les données statistiques confirment que Hô Chi Minh-Ville demeure la localité la plus lourdement touchée par la tuberculose dans le pays. En 2025, plus de 16.000 cas ont été détectés et pris en charge, représentant 23% du total de la région Sud et 14% à l’échelle nationale. Au fil des années, la ville s’est distinguée par son rôle pionnier dans l’introduction de systèmes de radiographie mobile au sein des communautés, permettant d’identifier rapidement les lésions pulmonaires liées à la tuberculose sans nécessiter le déplacement des patients vers les établissements de santé.

Parallèlement, la technologie GeneXpert est largement utilisée pour analyser les échantillons biologiques, détecter la présence du bacille tuberculeux et identifier rapidement les résistances aux médicaments, améliorant ainsi l’efficacité du diagnostic et du traitement. Fait notable, l’intelligence artificielle est désormais mobilisée pour l’interprétation des radiographies, avec une précision élevée dans la détection des lésions suspectes, optimisant ainsi le dépistage initial.

Outre ces avancées technologiques, des programmes de dépistage actif sont régulièrement déployés dans les zones densément peuplées et les zones industrielles, afin de détecter précocement les cas latents, en particulier parmi les groupes à risque.

Le projet « Activités d’intervention préventive, de recherche de cas et de liaison au traitement dans le cadre du Programme de lutte contre la tuberculose 2020-2025 » a été mis en œuvre à grande échelle dans toute la ville. Selon le docteur Nguyên Huu Lân, directeur de l’Hôpital Phạm Ngọc Thạch et responsable du programme antituberculeux municipal, plus de 731.000 personnes ont été dépistées au cours des cinq dernières années, avec plus de 713.000 radiographies pulmonaires réalisées. Ces efforts ont permis de détecter et de prendre en charge des centaines de cas de tuberculose sous différentes formes.

Le projet a également élargi son champ d’action au dépistage des maladies non transmissibles, notamment l’hypertension artérielle (plus de 25.000 personnes), le diabète (plus de 15.000 personnes) et les maladies pulmonaires chroniques telles que l’asthme et la BPCO. Cette approche intégrée contribue à améliorer la santé communautaire tout en optimisant les ressources du système de soins de base.

Selon le docteur Lân, le projet a offert au programme municipal une opportunité majeure d’expérimenter de nouveaux modèles d’intervention et d’adopter une approche plus proactive auprès des populations, en particulier des groupes vulnérables et difficiles à atteindre par les circuits de soins traditionnels. Le rapprochement des services de santé des citoyens a également permis de réduire les obstacles liés à la distance, aux coûts et aux réticences psychologiques, favorisant ainsi un dépistage plus précoce.

Un autre résultat notable réside dans le renforcement de la coordination entre les secteurs public et privé. Grâce à des activités de formation, d’appui technique et à la mise en place de mécanismes de coopération, le projet a facilité une participation accrue des établissements de santé privés au dépistage, au diagnostic et au traitement de la tuberculose, contribuant à l’émergence d’un réseau de prise en charge continu et intégré.

Dans les années à venir, Hô Chi Minh-Ville prévoit d’étendre ses actions prioritaires, notamment en déployant le dépistage dans des zones spécifiques telles que le district insulaire de Côn Dao. La ville poursuivra également l’innovation technologique, avec l’expérimentation de nouveaux outils de dépistage comme Pluslife et le stéthoscope assisté par intelligence artificielle, tant chez les enfants que chez les adultes, ainsi que le dépistage des séquelles pulmonaires post-tuberculose.

Portée par le message «Dépister la tuberculose, c’est l’intégrer au bilan de santé périodique de chaque citoyen», la ville entend intensifier ses actions de dépistage ciblé auprès des groupes à risque élevé et des zones densément peuplées.

Saluant les résultats obtenus par Hô Chi Minh-Ville dans la lutte contre la tuberculose, Mme Melissa Anne Brown, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, a souligné la nécessité de tirer les enseignements de l’expérience acquise afin d’améliorer les solutions et d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles. Elle a également réaffirmé l’engagement des États-Unis à accompagner le Vietnam dans ses efforts futurs pour endiguer la tuberculose.

Texte et photos : Quang Châu/CVN