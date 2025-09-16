VNA, symbole de la solidarité et de l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge

Depuis 80 ans, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) constitue une source fiable d’informations pour le grand public et un pont essentiel dans le renforcement de l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge. Plusieurs responsables, universitaires et journalistes cambodgiens ont salué ses contributions.

Au cours de ses huit décennies au service de la nation, la VNA a affirmé son rôle en tant que "banque d’informations" crédible pour les Vietnamiens et les amis internationaux. Dans ce cadre, elle a noué des relations étroites avec le Cambodge, notamment à travers sa coopération avec l’Agence de presse AKP.

Le président honoraire du Parti du peuple cambodgien, Samdech Heng Samrin, a déclaré lors d’une interview accordée à la VNA que l’Agence vietnamienne n’avait cessé de se développer, devenant une voix prestigieuse du pays. Selon lui, le lien profond et de longue date entre la VNA et l’AKP est un symbole vivant de la solidarité et de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples.

Il s’est dit confiant que la VNA continuerait à se développer, en fournissant en temps opportun des informations précises au public, tout en renforçant sa coopération avec l’AKP afin de consolider l’amitié et la coopération entre les deux pays.

Le Docteur Eng Kok Thay, secrétaire d’État au Cabinet du gouvernement royal cambodgien, également analyste politique et historien, a salué les réalisations remarquables de la VNA et sa coopération avec l’AKP. Il s’est dit convaincu que l’agence poursuivrait ses efforts pour accroître ses succès, en diffusant des nouvelles exactes et inspirantes sur le développement du pays et sur la communauté internationale.

