La VNA, pilier du journalisme révolutionnaire vietnamien, célèbre ses 80 ans

Le 15 septembre 1945, "Viet Nam Thông tân xa" (Agence vietnamienne d'information) - nom donné par le Président Hô Chi Minh - diffusait au monde entier la Déclaration d'Indépendance et la liste des membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ce moment solennel est devenu la Journée traditionnelle de l’Agence Vietnamienne d'Information (VNA), liée avec fierté au parcours de 80 années de construction nationale du peuple vietnamien à l’époque moderne.

Dans une récente interview accordée au correspondant de la VNA à Phnom Penh, à l'occasion du 80e anniversaire de la VNA, Khieu Kanharith, conseiller du roi, Norodom Sihamoni, député, membre du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) et ancien ministre cambodgien de l'Information, a souligné le rôle majeur de la VNA dans l'histoire plus que centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne.

Kanharith a souligné que la VNA avait toujours compté sur des journalistes compétents qui ont contribué à la construction et au développement de la presse cambodgienne. Il a ajouté que de nombreux employés cambodgiens ont été formés par des professionnels vietnamiens dans les années 1980.

Selon lui, la VNA remplit pleinement son rôle d'agence de presse nationale, toujours soutenue et honorée par l'État vietnamien à chaque étape du développement du pays.

Il a cité en exemple la production d'informations en plusieurs langues et la présence de bureaux de représentation dans de nombreux pays, démontrant la priorité accordée par le Vietnam à l'information.

"La VNA peut être considérée comme une ambassade non formelle du Vietnam. C'est très important car, dans le cadre de son rôle, l'agence peut transmettre des informations de n'importe où, rencontrer, échanger et recevoir de multiples sources d'information", a-t-il souligné.

L'ancien ministre a également salué la mission des correspondants vietnamiens à l'étranger, qui vont souvent au-delà de leur travail journalistique pour présenter au monde la lutte du peuple vietnamien et promouvoir l'amitié internationale.

À cette occasion, il a félicité la VNA pour ses réalisations et a exprimé l'espoir qu'elle continuera à servir de pont solide entre les peuples cambodgien et vietnamien.

"Nous ne pouvons pas nous raconter toutes nos histoires, mais grâce au partage d'informations et de nouvelles, nous pouvons nous écouter, apprendre à nous connaître et mieux nous comprendre. C'est un pont solide que rien ne peut briser", a-t-il noté.

VNA/CVN