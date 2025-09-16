80 ans de la VNA : L’agence de presse nationale au service de l’information internationale

Photo : VNA/CVN

Les informations de la VNA, toujours rapides, précises et fidèles aux lignes directrices et aux politiques du Parti et de l’État, contribuent à orienter l’opinion publique dans le pays et à aider la communauté internationale à mieux comprendre le processus d’intégration et de développement du Vietnam.

Dans une interview accordée à l’occasion des 80 ans de la VNA, Rachel Isenschmid, secrétaire générale du Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF), a souligné que la VNA avait pleinement assumé son rôle en tant qu’agence de presse extérieure de premier plan, en fournissant en permanence des informations officielles sur le Vietnam à la communauté internationale.

Selon elle, ces informations, à la fois exactes et systématiques, mettent en avant les efforts du pays en matière d’intégration internationale, de réforme économique et de développement durable, tout en constituant un pont solide permettant aux amis étrangers et aux investisseurs de mieux percevoir le potentiel de coopération avec le Vietnam.

Avec son réseau de 30 bureaux permanents à l’étranger, la VNA reflète de manière objective et rapide la situation locale et régionale, tout en jouant un rôle de passerelle essentielle avec la communauté vietnamienne d’outre-mer. Ses informations aident les compatriotes à l’étranger à suivre l’actualité du pays, à entretenir leur attachement, à renforcer leur fierté nationale et leur désir de contribuer à la Patrie.

VNA/CVN