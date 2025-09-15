La VNA acquiert une large reconnaissance nationale et internationale

Forte de son réseau de bureaux à travers le monde, de son professionnalisme et de son innovation technologique, l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) est devenue une agence réputée, jouissant d'une large reconnaissance tant en Chine qu'à l'étranger, a déclaré Wei Wei, directeur du Département de langue vietnamienne du China Media Group (CMG).

Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

S'adressant à l'Agence vietnamienne d'information à l'occasion de son 80e anniversaire (le 15 septembre), il a déclaré qu'au cours de ses 80 ans d'histoire, la VNA a développé un style journalistique sérieux, standard, concis et clair, privilégiant toujours l'exactitude et la profondeur de l'information.

Soulignant son vaste réseau de bureaux et ses partenariats avec plus de 40 agences de presse et grands organes de presse du monde entier, il a souligné que la VNA diffuse des informations multimédias en plusieurs langues et que ses reportages sur le Vietnam sont largement diffusés et exercent une influence certaine dans le monde.

La VNA n'est pas seulement un fournisseur d'informations, elle collecte également des informations et fournit des conseils politiques, a poursuivi Wei Wei, ajoutant que, grâce à ses correspondants internationaux, l'agence a rapidement collecté et traité des informations importantes sur le Vietnam et le monde, constituant une source d'informations de référence utiles pour l'élaboration des politiques du gouvernement et les acteurs de la société.

Le journaliste a estimé que les bulletins de la VNA constituaient également un pont favorisant la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et chinois.

Il a précisé que la VNA publie fréquemment des articles sur le développement de la Chine, notamment sur la croissance économique et les échanges interpersonnels entre les deux pays. Ces informations sont chaleureusement accueillies par les lecteurs nationaux, devenant un moyen essentiel pour les Vietnamiens de mieux comprendre la Chine.

De plus, a déclaré Wei Wei, l'édition chinoise du journal électronique de la VNA constitue également un outil important pour permettre aux Chinois d'en apprendre davantage sur le Vietnam. Elle met à jour l'actualité non seulement sur les aspects politiques, économiques et sociaux du Vietnam, mais aussi sur sa culture traditionnelle et son intérêt pour les affaires internationales.

Grâce à son style professionnel, la VNA s'est imposée comme l'un des principaux canaux permettant à la communauté sinophone d'en savoir plus sur le Vietnam, a-t-il ajouté.

Ces dernières années, les organes de presse des deux pays ont intensifié leurs échanges et leur coopération, notamment entre la VNA et des médias chinois clés tels que CMG. Les deux parties ont mis en œuvre diverses formes de coopération, allant des reportages conjoints au partage d'informations. Ces activités ont activement contribué à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié traditionnelle entre les deux pays, selon Wei Wei.

