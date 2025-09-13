Agence Vietnamienne d'Information

La capacité et l’influence multimédia internationales de la VNA de plus en plus renforcées

Au fil des 80 années glorieuses de naissance et de développement depuis sa fondation le 15 septembre 1945, l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a toujours accompli avec succès ses missions confiées par le Parti et l’État, en parallèle avec la lutte contre l'agression, la construction et le développement du pays.

Au fil des 80 années glorieuses de naissance et de développement (15 septembre 1945 - 15 septembre 2025), l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a toujours accompli avec succès ses missions confiées par le Parti et l’État, en parallèle avec la lutte contre l'agression, la construction et le développement du pays. Durant les résistances contre les colonialistes français et les agresseurs américains, de nombreuses générations de journalistes, techniciens et cadres de la VNA se sont sacrifiés héroïquement, dont plus de 260 ont dédié leur vie entière à l’information, laissant un héritage durable dans l’histoire.

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a affirmé Ling Dequan, expert en recherche sur le Vietnam et ancien chef du bureau de l'Agence de presse Chine Nouvelle (Xinhua) à Hanoï, lors d'une interview accordée au correspondant de la VNA à Pékin sur le parcours du développement ainsi que sur le rôle de la VNA dans la presse révolutionnaire du Vietnam.

Le 15 septembre 1945, seulement treize jours après la proclamation de la Déclaration d’Indépendance par le Président Hô Chi Minh, la VNA - dont il a lui-même choisi le nom - a diffusé le texte intégral de cette Déclaration ainsi que la liste du gouvernement provisoire en vietnamien, anglais et français, à l’ensemble du peuple et au monde. Cette date est devenue la Journée traditionnelle de la VNA.

Selon Ling Dequan, la VNA est restée fidèle à la direction du Parti communiste du Vietnam durant les 40 années de Dôi Moi (Renouveau), tout en innovant dans ses méthodes d’information, devenant l’agence de presse de premier plan du pays, reconnue pour son rôle d’orientation de l’opinion publique et sa contribution aux acquis nationaux. Elle a renforcé ses capacités, modernisé ses infrastructures, élevé la qualité de son personnel et affirmé son statut d’agence nationale prestigieuse, source officielle d’information pour de nombreux organismes et instituts de recherche internationaux.

Photo : VNA/CVN

La VNA joue également un rôle essentiel dans la promotion de la compréhension et du lien entre les peuples vietnamien et chinois. Dès 1950, Xinhua a envoyé des correspondants au base militaire Viêt Bac, tandis que la VNA a établi très tôt une présence permanente à Pékin. Depuis plus de 70 ans, la coopération entre les deux agences n’a cessé de se consolider, de nombreuses dépêches, articles et photos de la VNA constituant des sources précieuses pour Xinhua.

Selon cet expert chinois, les dépêches en langue chinoise de la VNA, de plus en plus rapides et diversifiées, permettent aux lecteurs chinois de suivre de près la situation du Vietnam, ainsi que les relations entre les deux Partis et les deux États. La VNA est considérée comme un pont essentiel favorisant les échanges entre les peuples et la coopération économique entre les deux pays.

Le chercheur Ling Dequan a souligné que dans le nouveau contexte, les dirigeants des deux pays ont atteint un consensus important, s’engageant à perpétuer l’amitié, qualifiée de "camarades et frères", à promouvoir un partenariat stratégique global selon objectif global de "six orientations majeures", et à bâtir ensemble une Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam. Dans ce processus, la VNA et Xinhua demeurent les principaux organes de presse, coopérant étroitement pour la diffusion d’informations sur les relations bilatérales.

VNA/CVN