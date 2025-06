VNA, 80 ans au cœur de la presse révolutionnaire vietnamienne

Le glorieux parcours de la presse révolutionnaire vietnamienne au cours du siècle dernier a débuté avec la fondation du journal Thanh Niên par le dirigeant Nguyên Ai Quôc, le 21 juin 1925. Depuis 100 ans, la presse révolutionnaire vietnamienne accompagne le chemin révolutionnaire, perpétuant l’histoire glorieuse de la lutte du peuple vietnamien. Elle est devenue l’une des forces de choc pionnières, une arme redoutable sur le front idéologique et culturel du Parti.

Photo : VNA/CVN

Au cours de ce siècle, il est impossible de ne pas mentionner l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA, selon son abréviation anglaise), qui joue un rôle stratégique et de confiance pour le Parti, l’État et le peuple, et qui est une agence de presse prestigieuse dans la région et dans le monde. Tout au long de ses 80 ans de création et de développement, la VNA a toujours été pionnière sur le front de l’information, reflétant avec précision l’actualité nationale et internationale, fournissant des sources d’information officielles, honnêtes et objectives au service de la direction du Parti, de la gestion de l’État et des besoins du public.

Grâce à ses contributions et à ses sacrifices méritoires pour l’édification et la protection du pays, la VNA a eu l’honneur de recevoir le titre de Héros à trois reprises : Héros du Travail pendant la période du Dôi Moi ou Renouveau (2001) ; Héros des Forces armées populaires (2005 et 2020) ; ainsi que l’Ordre de l’Étoile d’or, deux Ordres Hô Chi Minh, deux Ordres de l’Indépendance de première classe, et de nombreuses autres récompenses et médailles prestigieuses du Parti et de l’État.

Pionnière sur le plan de l'information

Le 15 septembre 1945, depuis la station de radio de Bach Mai (Hanoï), les premiers bulletins d’information de la VNA furent diffusés dans le monde entier en trois langues : vietnamien, anglais et français. Ils comprenaient le texte intégral de la Déclaration d’indépendance ainsi que la liste des membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam. Ce premier bulletin marquait la naissance de l’agence de presse nationale de la République démocratique du Vietnam, un événement historique pour la VNA, d’une importance capitale pour la nation et le peuple.

Dès lors, les événements majeurs de la résistance, de l’édification et du développement du pays furent rapidement et régulièrement rapportés par les journalistes de la VNA.

Photo : VNA/CVN

Il est à noter que durant les longues et pénibles années de résistance, puis celles d’édification et de protection du pays, la VNA disposait toujours d’une ligne d’information de référence, diffusée quotidiennement, fournissant des informations rapides au Bureau politique, au Comité central du Parti et au gouvernement… Cela a aidé les dirigeants à tous les niveaux à suivre l’évolution de la situation, à gérer rapidement les opérations sur le champ de bataille du Sud, à lutter contre la guerre destructrice au Nord, à être proactifs dans les affaires étrangères et à gagner la sympathie et le soutien d’amis du monde entier. Les reporters de la VNA et de l’Agence d’information de libération (Giai Phong) furent parmi les premiers à être présents au Palais de l’Indépendance à midi le 30 avril 1975, immortalisant ce moment historique par des articles et des images.

Pour assurer la diffusion d’informations précieuses, près de 260 reporters, rédacteurs et techniciens de la VNA ont sacrifié leur vie sur tous les champs de bataille, soit plus de 25% du personnel de la VNA pendant la guerre et les deux tiers du nombre total de journalistes martyrs à l’échelle nationale.

Aujourd’hui, le pays entre dans une nouvelle ère de développement, à l’approche du centenaire de la fondation du Parti et du centenaire de la création de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam, avec de grandes opportunités stratégiques mais aussi de grands défis. Par ailleurs, la quatrième révolution industrielle, notamment le développement de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques, exige des agences de presse, dont la VNA, une innovation majeure en termes de contenu, de méthodes de travail et de diffusion de l’information, dans une optique multimédia et multiplateforme, afin de répondre aux besoins du public, contribuer à la mise en œuvre efficace des orientations stratégiques du Parti et de l’État, et faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement.

Pour répondre à ces nouvelles exigences, la VNA s’attache à remplir pleinement ses fonctions d’agence de presse nationale : publier et diffuser les informations et documents officiels du Parti et de l’État ; collecter et diffuser des informations pour répondre aux besoins de la direction du Parti et de l’État ; et être une source d’information officielle et fiable au service des médias et du public. Les informations de la VNA aident également les dirigeants à tous les niveaux à appréhender la situation et à prendre des décisions opportunes et judicieuses. Dans de nombreuses situations, des informations rapides, précises et exactes soutiennent activement la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la gestion des crises médiatiques, ainsi que la protection ferme des fondements idéologiques du Parti contre le sabotage et la déformation par des forces hostiles.

Photo : VNA/CVN

Mettant en œuvre l’orientation de la Résolution N° 01-NQ/ĐU du Comité du Parti du 26e mandat de la VNA, qui fait de la VNA une agence médiatique multimédia nationale clé, affirmant et renforçant son rôle et sa position dans le système de presse révolutionnaire vietnamien de la nouvelle période, la direction de la VNA a entrepris de nombreuses innovations et initiatives dans sa gestion, créant des changements clairs dans la mise en œuvre des tâches politiques assignées. La VNA a promu la transformation numérique dans la production de l’information ; lancé de nombreux produits d’information multimédia ; largement diffusé l’information officielle sur les plateformes médiatiques ; promu l’information pour protéger le fondement idéologique du Parti sous diverses formes ; continué à affirmer sa position d’agence d’information stratégique de confiance du Parti, de l’État et du peuple, et maintenu son rôle clé dans le système médiatique national.

Dans le contexte de la profonde transformation numérique du journalisme, la VNA, jouant pleinement son rôle de "banque d’informations" sous diverses formes, se concentre sur la création de packages d’informations multimédias destinés au système de presse grâce à une meilleure intégration des informations et des photos. En particulier, depuis 2023, l’intégration des informations vidéo a été officiellement assurée afin de former progressivement un package complet d’informations, de photos et de vidéos. La VNA a aussi organisé la production d’informations audio (podcasts) dans plusieurs journaux électroniques pour diffusion sur les plateformes numériques. Parallèlement, elle promeut l’application de l’IA et des technologies intelligentes au journalisme.

Avec cinq comités de rédaction, deux centres d’information, un réseau de 63 bureaux de représentation dans le pays et 30 à l’étranger, ainsi que des unités de presse et d’édition, la VNA diffuse ses informations de manière complète, pertinente, rapide et précise sur les événements importants dans tous les domaines. Elle aborde rapidement les questions d’intérêt pour le public vietnamien, exprime la position du Vietnam sur les enjeux nationaux, régionaux et internationaux, et répond aux besoins d’information et de propagande du pays, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Photo : VNA/CVN

Les informations de la VNA inspirent toujours confiance aux clients grâce à leur exactitude et leur grande pertinence. Lors de nombreux événements politiques et sociaux importants, les grandes agences de presse utilisent les informations de la VNA, gage d’authenticité et de fiabilité, qui constitue le porte-parole officiel du Parti et de l’État. Lors de ces événements majeurs, la VNA joue également un rôle important en tant que fournisseur de photos pour les agences nationales et étrangères. L’agence s’efforce constamment de diversifier ses produits d’information, d’élargir ses canaux de distribution pour atteindre un public varié, et de publier des informations sur les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok, Facebook, Zalo et Instagram, qui comptent des millions d’abonnés et d’interactions chaque mois.

En 2025, la VNA a rationalisé sa structure organisationnelle conformément à la Résolution 18-NQ/TW et au décret 27/2025/ND-CP du gouvernement, notamment en fusionnant plusieurs unités ; en révisant et remaniant la réglementation relative aux fonctions, tâches et structures organisationnelles des unités du secteur ; et en adaptant de nombreux règlements de fonctionnement conformément au décret 27/2025/ND-CP et aux lois en vigueur. En tant qu’agence de presse nationale, agence multimédia clé et agence de presse étrangère nationale clé, la VNA continue de diffuser des messages sur les efforts et réalisations du pays après près de 40 ans de Renouveau, démontrant le rôle du journalisme révolutionnaire dans la construction et la protection de la nation, propulsant le pays vers une nouvelle ère de développement.

La secrétaire du Parti et directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a affirmé : "Avec l’aspiration de contribuer constamment à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, les journalistes de la VNA continueront aujourd’hui ensemble à écrire les 80 ans d’histoire de l’héroïque VNA et le glorieux parcours de 100 ans du journalisme révolutionnaire vietnamien dans la cause de la construction et du développement nationaux."

VNA/CVN