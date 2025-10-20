Dang Hông Sy nommé vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de Lâm Dông

Le 20 octobre, la Permanence du Comité du Parti de la province de Lâm Dông (Centre) a nommé Dang Hông Sy, secrétaire provincial adjoint, au poste de secrétaire adjoint permanent pour le mandat 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Né en 1976 à Hà Tinh (Centre), Dang Hông Sy est titulaire d’un master en gestion d’entreprise et d’une licence en journalisme. Il a occupé plusieurs postes clés dans l’ancienne province de Binh Thuân, notamment secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti pour le mandat 2020-2025 et chef de la délégation provinciale des députés de la XVe législature. Il était également membre de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

Suite à la fusion des provinces Binh Thuân, Dak Nông et Lâm Dông en juillet 2025, le Comité provincial du Parti de Lâm Dông comprend 95 membres, dont 29 à la Permanence. Y Thanh Ha Nie Kdam a été nommé secrétaire provincial, accompagné de sept secrétaires adjoints.

Le 17 septembre, le Bureau politique avait nommé Nguyên Hoài Anh, secrétaire adjoint permanent de Lâm Dông, à un poste similaire à Thanh Hoa. En conséquence, la Permanence du Comité du Parti de Lâm Dông a confié à Dang Hông Sy la fonction de secrétaire adjoint permanent pour le mandat 2025-2030.

