Ouverture de la 10e session de la XVe Assemblée nationale du Vietnam

À 09h00, le 20 octobre, la 10 e session de la XV e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam s’est solennellement ouverte dans la salle Diên Hông, au siège de l’Assemblée nationale à Hanoï. La séance d’ouverture a été retransmise en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision nationale du Vietnam et sur la chaîne VOV1 de la Radio la Voix du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Avant la cérémonie d’ouverture, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés sont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Dans la matinée, les députés tiennent une séance préparatoire. À cette occasion, chacun contribue au moins une journée de salaire pour venir en aide aux populations des régions lourdement touchées par les récents typhons et inondations.

La 10e session revêt une signification toute particulière. Il s’agit de la dernière session de la XVe législature, marquant à la fois la clôture d’un mandat placé sous le signe du Renouveau, de la démocratie, de la responsabilité et de l’efficacité et la préparation de la prochaine, la XVIe législature, appelée à poursuivre sur la voie du développement avec des exigences encore plus profondes et globales. La session devrait se clôturer le 11 décembre, après environ 40 jours de travail.

L’Assemblée nationale examinera et statuera sur 66 questions et groupes de questions. Sur le plan législatif, elle se penchera sur l’adoption de 49 lois et 4 résolutions – un nombre record depuis le début de la XVe législature.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, les députés examineront 13 ensembles de questions relatives à l’économie, aux finances publiques, à la supervision parlementaire et à d’autres sujets importants. Parmi eux figurent l’évaluation et la décision sur la situation économique et budgétaire nationale ; l’examen du rapport de supervision thématique sur la mise en œuvre des politiques et de la législation en matière de protection de l’environnement depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 ; la discussion sur les rapports d’exécution des membres du gouvernement, du président de la Cour populaire suprême, du procureur général du Parquet populaire suprême et de l’auditeur d’État général concernant les résolutions de supervision thématique et d’interpellation adoptées par l’Assemblée nationale lors des XIVe et XVe législatures.

Les députés débattront également du rapport global sur le travail de la XVe législature et examineront les rapports de mandat 2021–2026 du président de la République, du gouvernement, du Comité permanent de l’Assemblée nationale, du Conseil des affaires ethniques, des commissions de l’Assemblée nationale, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême et de l’Audit d’État, avant d’adopter la Résolution récapitulative sur les activités du mandat 2021–2026.

