Développement de circuits touristiques entre Thanh Hoa et Houaphan (Laos)

Dans le cadre de l'accord de coopération de 2024 entre les provinces vietnamienne de Thanh Hoa et lao de Houaphan, Thanh Hoa envisage d'édifier et d'exploiter plusieurs circuits reliant ces deux régions, en mettant l'accent principalement sur des produits touristiques culturels, historiques et écologiques communautaires.

>> Les provinces vietnamienne et lao renforcent leur coopération intégrale

>> Inauguration du Parc de l'amitié Vietnam - Laos dans la province lao de Houaphan

>> Hoà Binh et la province lao de Houaphan élargissent leur coopération multiforme

Photo : BTH/CVN

Dans les temps à venir, le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Thanh Hoa prévoit d'organiser une visite pour une délégation d'entreprises et de médias afin de développer et promouvoir des circuits et itinéraires touristiques reliant ces deux provinces.

Plus précisément, la délégation visitera la zone touristique communautaire du village de Ngam, la grotte de Bo Cung, le temple de Tu Ma Hai Dao, et le poste-frontière de Na Meo à Thanh Hoa. Dans la province de Houaphan, elle examinera la maison de Kaysone Phomvihane, la base révolutionnaire de la grotte de Kaysone Phomvihane, la maison de Nouhak Phoumsavan, la grotte de Nouhak Phoumsavan, la grotte du Prince Souphanouvong, le marché Sam Nua et la place Sam Nua.

Thanh Hoa espère que la promotion de la coopération et des liens entre Thanh Hoa et Houaphan créera des opportunités pour attirer plus de touristes nationaux et internationaux, des investissements et développer des destinations, contribuant ainsi à renforcer les relations de coopération d'amitié entre les deux pays, en général et entre ces deux provinces en particulier.

Photo : VNA/CVN

En 2019, Thanh Hoa avait présenté plusieurs circuits touristiques avec Houaphan. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, les connexions et les activités touristiques avaient été temporairement interrompues.

Houaphan, qui est frontalière de la province de Thanh Hoa, compte 157 zones touristiques, dont 64 sites pittoresques, 64 zones touristiques historiques et 29 zones touristiques culturelles. Parmi ces zones, le district de Vieng Xay - célèbre capitale de la résistance du Laos - est devenu une destination préférée de nombreux touristes nationaux et internationaux.

VNA/CVN