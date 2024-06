Bien exploiter les gammes de produits pour attirer les touristes

En 2024, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam devrait atteindre le même niveau qu'en 2019. L'objectif est de 17 à 18 millions de visiteurs internationaux et 110 millions de touristes nationaux. Les revenus totaux atteindront environ 840.000 milliards de dôngs (33 milliards d'USD), selon le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme.

>> La ville de Dà Nang songe à devenir une destination de tourisme de mariage

>> Hanoï envisage d'accueillir sept millions de touristes étrangers d'ici 2025

>> Le Vietnam attire toujours plus de touristes

Le Vietnam a comptabilisé près de 7,6 millions de touristes internationaux et 52,5 millions de visiteurs nationaux au cours des cinq premiers mois de cette année. Les revenus des services d’hébergement et de restauration au cours de la période considérée ont été estimés à 352.000 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), les gammes de produits touristiques sont axées sur la mer et les îles, la culture (cuisine et patrimoine), l’écologie, les tourismes sportif, communautaire et agricole..., en vue de répondre aux divers besoins des touristes nationaux et internationaux.

Cependant, le secteur du tourisme reste confronté à de nombreuses difficultés et défis. De nombreux marchés clés ne se sont pas vraiment rétablis comme en 2019. La chaîne d'approvisionnement des services touristiques est rompue, de nombreux vols internationaux et nationaux et les navires internationaux n'ont pas été rétablis, ce qui affecte les activités touristiques. Récemment, les prix des billets d'avion nationaux ont augmenté, ce qui rend difficile l'organisation de voyages.

En outre, les besoins des touristes évoluent constamment, avec des exigences croissantes en matière de qualité des produits, d’expérience et de diversité. Parallèlement, les produits touristiques ne sont toujours pas à la hauteur des potentiels et atouts, ont une faible valeur ajoutée et ne sont pas vraiment diversifiés et attractifs pour certains marchés touristiques.

L'ANTV a estimé que dans les temps à venir, le nombre de touristes nationaux continuera à augmenter, mais le rythme ralentira. La tendance à l’application des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique favorisera la création de nouvelles formes de tourisme. Le processus d’entrepreneuriat et d’innovation deviendra de plus en plus clair.

Selon les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), les voyages internationaux pourraient d’ici fin 2024 atteindre les niveaux de 2019. Toutefois, la reprise devrait être inégale selon les régions. L’Asie-Pacifique atteindra un niveau inférieur à celui des autres régions. Les touristes devraient continuer à privilégier les destinations abordables et proches pour faire face à la hausse des prix. Les besoins des touristes internationaux évoluent constamment, exigeant une qualité de produit, une expérience, une diversité et un caractère toujours plus élevés. La concurrence entre les destinations régionales et nationales est de plus en plus féroce.

En 2025, le pays devrait accueillir 19 à 20 millions de touristes internationaux, 120 millions de visiteurs nationaux, en maintenant un taux de croissance du tourisme national de 8 à 9%/an, contribuant directement de 7 à 9% du PIB et créant 5,5 millions d'emplois, dont environ 1,8 million d'emplois directs.

VNA/CVN