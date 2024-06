The Travel loue le Vietnam comme un "joyau" de l’Asie de l’Est

Le Vietnam est connu comme l’un des pays les plus paisibles au monde avec de nombreux paysages magnifiques. Cela fait du Vietnam l’un des meilleurs pays à visiter en Asie de l’Est, selon le magazine The Travel (Canada).

Récemment, le magazine a proposé sa liste des 12 meilleurs pays d’Asie de l’Est que les touristes devraient visiter. Le magazine décrit le Vietnam comme "un joyau de l’Asie de l’Est". Cette liste comprend également la Corée, la Chine et Singapour, entre autres.Le Vietnam a la réputation d’être l’un des pays les plus calmes au monde. Cela en fait l’un des meilleurs pays à visiter en Asie de l’Est.

Photo : VNA/CVN

Malgré les blessures de guerre, le Vietnam prospère avec une vitalité juvénile ; ses rizières et ses marchés flottants ne font qu’ajouter à son attrait. Une beauté naturelle époustouflante et une histoire profonde, accessibles à travers de nombreux monuments historiques et une culture dynamique, font de ce pays l’un des meilleurs d’Asie du Sud-Est.

Les nouilles pho de Hanoï, les îles karstiques de la baie de Ha Long, les grottes de Phong Nha et le fleuve Mékong ne sont que quelques-unes des nombreuses attractions touristiques du Vietnam.

Selon The Travel, le meilleur endroit où séjourner est The Reverie Saigon. Occupant une place de choix aux étages les plus élevés du célèbre bâtiment de Times Square, dans le premier arrondissement, cet hôtel très prisé présente une hospitalité de classe mondiale avec son service impeccable, sa célébration unique de la haute conception italienne et du luxe inimitable.

Transcendant les attentes d’un lieu vers une exploration moderne de splendeurs fantaisistes, la Reverie Saigon, très haute, offre des vues spectaculaires sur la ville.

La destination la plus belle et la plus populaire pour les touristes nationaux et internationaux est Phong Nha-Ke Bàng. Phong Nha est l’un des derniers endroits sur Terre encore à ne pas être entièrement découvert. Ce n’est pas seulement un magnifique lieu isolé, c’est un monde différent en soi et il vous invite à en faire partie.

Désigné pour la première fois comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 et reconnu comme tel en 2003, le parc national de Phong Nha-Ke Bàng est une véritable merveille de la nature. Cette terre magnifique est cachée dans les profondeurs des jungles denses, des vallées, des montagnes karstiques et des rivières sereines du centre du Vietnam. Il abrite la plus grande grotte du monde – Son Doong –, qui attire des aventuriers du monde entier. En outre, cette région possède les systèmes de grottes les plus spectaculaires au monde.

Les grottes de Phong Nha et Thiên Duong (Paradis) sont les attractions les plus populaires du parc national. Il s’agit de deux visites d’une demi-journée simples et agréables, faciles à réserver via l’hôtel. L’entrée de la grotte de Phong Nha propose un voyage le long de la rivière, tandis que dans la grotte du Paradis, une série de passerelles en bois permettent aux touristes d’explorer en toute sécurité.

Phong Nha est un endroit fantastique pour s’imprégner de la beauté de la campagne vietnamienne. La meilleure option pour les amoureux de la nature est de réserver une famille d’accueil, un séjour à la ferme ou une villa dans les rizières, juste à l’extérieur de la ville.

CPV/VNA/CVN