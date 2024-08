Renforcement de la coopération décentralisée entre le Vietnam et le Japon

Nguyên Van Hiêu a souligné qu'en tant que centre du delta du Mékong et l'une des cinq villes relevant du ressort central, Cân Tho bénéficie de nombreuses conditions favorables pour le développement économique. Il a estimé qu’une collaboration entre Cân Tho et Niigata pourrait créer de grands projets et programmes.

La ville invite les entreprises japonaises à explorer les opportunités sur son sol et investir dans les industries manufacturières locales, a-t-il ajouté.

Nguyên Van Hiêu a également proposé au gouverneur de Niigata d’aider sa ville à inviter les investisseurs japonais à lancer des projets dans les domaines de l’agriculture, des hautes technologies, de la logistique...

De son côté, le gouverneur Hanazumi s’est déclaré optimiste quant aux bonnes relations bilatérales entre le Vietnam et le Japon aux niveaux national et local.

À ce jour, trois localités japonaises, à savoir la préfecture de Hyogo, la ville d'Okayama et la ville de Nasushiobara, ont déjà établi des relations de coopération avec Cân Tho. De plus, un Japan Desk a été créé à Cân Tho en 2017. Cela constitue une base solide pour élargir la coopération entre le Japon et Cân Tho dans un avenir proche.

Selon le Département municipal des affaires étrangères, Cân Tho compte actuellement huit projets d'IDE en provenance du Japon, avec un capital enregistré de 1.349,31 millions d'USD, principalement dans les secteurs de la production, de la transformation, et des technologies de l'information et de l'électricité.

Au cours du premier semestre 2024, les exportations de Cân Tho vers le Japon ont atteint 80,72 millions d'USD, tandis que les importations se sont élevées à 25,45 millions d'USD.

VNA/CVN