VinFast : un logo distinct pour la gamme Green

Le 23 mai 2026, VinFast a officiellement présenté l’identité visuelle de sa gamme de véhicules électriques Green, finalisant ainsi l’architecture de marque de ses trois lignes automobiles : la gamme ultra-luxe Lac Hông, la ligne VF déjà bien connue du grand public, et désormais la gamme Green, dédiée aux activités de transport et de services.

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Le nouveau logo de la gamme Green s’inspire de l’image de deux mains protégeant la Terre. Il symbolise l’engagement de la marque en faveur de la préservation de l’environnement, de la promotion d’un mode de vie durable et de la protection de la planète grâce à des solutions de mobilité verte, intelligentes et modernes.

Les premiers véhicules Green équipés du nouveau logo devraient sortir d’usine début juin 2026, avec en tête le modèle Limo Green. Les autres modèles optimisés pour les services de transport, tels que Herio Green, Minio Green et EC Van, adopteront également progressivement cette nouvelle identité visuelle dans les prochains mois.

Le lancement d’une identité propre à la gamme Green permet à VinFast de compléter la structuration de son portefeuille automobile, en définissant plus clairement les caractéristiques de chaque gamme selon les différents segments de clientèle et de marché. La ligne Green a été spécialement conçue avec des équipements, technologies et fonctionnalités adaptés aux activités de transport professionnel, afin d’offrir une efficacité économique et opérationnelle maximale.

Duong Thi Thu Trang, vice-présidente des ventes automobiles mondiales de VinFast a déclaré : "La mise en place d’une identité visuelle spécifique pour la gamme Green reflète la stratégie de développement globale de VinFast sur trois segments : la ligne ultra-luxe Lac Hông destinée à une clientèle haut de gamme ; la gamme VF pour le grand public ; et la ligne Green tournée vers les professionnels du transport et des services. Nous sommes convaincus que VinFast pourra répondre au mieux à tous les besoins de ses clients, et que la gamme Green, avec son nouveau logo, continuera d’être le choix privilégié des chauffeurs et des entreprises de transport".

Grâce à une rentabilité remarquable, portée par des coûts énergétiques et d’entretien nettement inférieurs à ceux des véhicules thermiques, la gamme Green de VinFast s’est imposée comme une solution idéale pour les activités de transport professionnel. Elle permet aux propriétaires de véhicules d’amortir rapidement leur investissement, d’améliorer leurs marges bénéficiaires et d’offrir une expérience de voyage plus confortable aux passagers. Le modèle Limo Green est actuellement le véhicule le plus vendu du marché vietnamien, avec près de 19.000 unités livrées aux clients au cours des quatre premiers mois de l’année.

Texte et photo : Minh Thu/CVN