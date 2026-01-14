VinFast établit un record avec près de 176.000 véhicules électriques livrés au Vietnam en 2025

VinFast a annoncé le 13 janvier ses résultats pour l’année 2025, établissant un nouveau record sur le marché automobile vietnamien avec un total de 175.099 véhicules électriques livrés à ses clients nationaux.

Cette performance permet à VinFast de conserver sa position de leader du marché pour le quinzième mois consécutif, tout en redéfinissant les standards de l’industrie automobile nationale.

Selon les données publiées, le seul mois de décembre 2025 a enregistré un volume record de 27.649 véhicules livrés, le niveau mensuel le plus élevé jamais atteint par une marque automobile au Vietnam, portant le total annuel bien au-delà de tous les précédents records.

Il est à noter que les ventes de VinFast en 2025 ont presque doublé le record antérieur détenu par les marques étrangères, traduisant une évolution marquée des préférences des consommateurs vietnamiens vers les véhicules électriques.

Au cours de l’année écoulée, la diversité de la gamme de produits a permis à VinFast de s’imposer dans la plupart des segments du marché, notamment avec les modèles VF 3, VF 5 et VF 6 dans les segments des petites voitures, ainsi que les SUV VF 7, VF 8 et VF 9, qui ont continué d’enregistrer une demande stable.

Les véhicules destinés aux services et aux activités professionnelles ont également contribué de manière significative aux résultats, avec 27.127 unités pour le modèle Limo Green et 12.568 unités pour le Herio Green.

Afin de soutenir cette dynamique de croissance, VinFast a poursuivi ses investissements dans le développement du réseau après-vente et des infrastructures, exploitant actuellement environ 400 ateliers de service et plus de 150.000 bornes de recharge réparties dans les 34 provinces et villes du pays.

Parallèlement, l’entreprise continue de stimuler la demande grâce à des politiques de soutien telles que des remises de 6 à 10 % sur les modèles grand public et la recharge gratuite dans les stations V-Green jusqu’en 2027, contribuant à accélérer la transition vers les véhicules électriques au Vietnam.

