VinBigdata obtient la certification FDA pour ses produits d'IA et entre sur le marché américain

Le produit VinDr de VinBigdata est le premier et seul produit d'IA au Vietnam à avoir obtenu la certification de la Food and Drug Administration (FDA) américaine dans la catégorie de l'analyse mammographique.

>> Signature de mémorandum entre Vingroup et Mitsubishi Corporation

À la conquête des normes les plus rigoureuses au monde

Le 23 mai 2024, VinDr a reçu la certification de la FDA, lui permettant d'entrer officiellement sur le marché américain, le plus exigeant au monde. Ce succès positionne également le Vietnam comme le 5e pays à disposer d'un produit d'IA pour le diagnostic mammographique approuvé par la FDA, rejoignant ainsi les États-Unis, la France, les Pays-Bas et la République de Corée.

VinDr a été recherché et évalué à partir de vastes ensembles de données provenant de différents groupes de sujets aux États-Unis et au Vietnam, réussissant avec brio toutes les séries de tests rigoureux de la FDA. Le produit a démontré sa capacité à classifier automatiquement les mammographies et à détecter les cas suspects de cancer du sein avec une précision remarquable, atteignant jusqu'à 96,5% avec les données vietnamiennes et 95% avec les données américaines, totalisant 95.000 patients. Grâce à l'application des technologies d'IA et de vision par ordinateur les plus avancées, VinDr est également en mesure d'évaluer la densité mammaire, de classer les mammographies selon les normes BI-RADS et de détecter les lésions mammaires à un stade précoce.

Le Dr. Nguyên Quy Hà, directeur de la division technologique d'analyse d'images de VinBigdata, souligne l'importance de l'IA dans le diagnostic des images médicales, en particulier pour le dépistage précoce du cancer, une pratique qui reste limitée au Vietnam malgré sa popularité dans de nombreux pays. Il remarque que la plupart des patients atteints de cancer au Vietnam consultent tardivement.

"Des produits comme VinDr peuvent jouer un rôle crucial dans la détection précoce du cancer, incitant les médecins à prescrire des examens approfondis et à diagnostiquer rapidement la maladie", a déclaré le Dr. Nguyên Quy Hà. Il espère que la certification de la FDA ouvrira des opportunités sur plusieurs marchés, bénéficiant ainsi à un plus grand nombre de médecins et de patients.

En plus du diagnostic des mammographies, la plateforme VinDr de VinBigdata intègre des outils d'aide au diagnostic pour six autres types d'images médicales, y compris la radiographie thoracique, la radiographie de la colonne vertébrale, la tomodensitométrie cérébrale, thoracique et hépatobiliaire, ainsi que l'IRM cérébrale. VinDr peut détecter et localiser près de 70 types d'anomalies courantes. Sa capacité à diagnostiquer plusieurs cas simultanément avec précision et rapidité en fait un outil adapté au dépistage à grande échelle.

De bons résultats après des efforts persistants dans la recherche

L'utilisation de l'IA dans l'interprétation des images médicales est au cœur des recherches menées par le Professeur Vu Hà Van, directeur scientifique de VinBigdata depuis fin 2018, avec le soutien méthodique et persévérant de Vingroup.

À ce jour, l'équipe de développement de VinDr a publié un total de 20 articles dans des revues internationales de renom, dont trois ont été publiés dans Nature Scientific Data.

Les produits VinDr sont actuellement déployés dans plusieurs établissements médicaux réputés à travers le pays, offrant un soutien efficace aux médecins et aux infirmières.

Parmi ces utilisations, la numérisation des films médicaux en collaboration avec le système Vinmec est particulièrement remarquable. Grâce à l'intégration de VinDr dans l'application MyVinmec, les hôpitaux et cliniques du système peuvent centraliser et gérer leurs données, contribuant ainsi à réduire l'utilisation de papier/film et à préserver l'environnement. Les patients peuvent également consulter facilement leurs résultats de diagnostic directement depuis l'application.

VinBigdata propose également une gamme d'outils de diagnostic intelligents, permettant aux médecins d'interpréter les images plus rapidement et avec une précision accrue.

En outre, les solutions d'IA médicale de VinBigdata sont déployées sur des marchés internationaux tels que les États-Unis, la République de Corée, l'Inde et Israël, contribuant ainsi à dépasser les limitations des systèmes de diagnostic d'imagerie traditionnels et à promouvoir des soins de santé intelligents.

Texte et photos : Minh Thu/CVN