Lào Cai a attiré plus de 4,1 millions de visiteurs en six mois

Au cours des six premiers mois de 2024, la province de Lào Cai (Nord-Ouest) a accueilli plus de 4,1 millions de touristes dont près de 432.000 étrangers, selon le Service provincial du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Lào Cai continue d'être une destination touristique attrayante, avec des revenus atteignant environ 13.500 milliards de dôngs (531 millions d’USD), soit une hausse de 24% en glissement annuel.

Le tourisme à Lào Cai s’oriente vers un développement vert et durable, en intégrant l'agriculture au tourisme. Ces derniers temps, le tourisme à la ferme (Farmstay) s'est fortement développé dans la province.

Sa Pa reste une zone touristique clé de la province qui a accueilli près de deux millions de visiteurs au cours des six premiers mois de l'année.

La commune de Ta Van, dans le chef-lieu de Sa Pa, est connue comme un village touristique communautaire attirant de nombreux visiteurs, surtout étrangers. En cohérence avec les goûts et les besoins des touristes, de nombreux propriétaires de homestays développent progressivement le modèle du tourisme à la ferme, en employant les zones agricoles disponibles pour offrir des expériences mémorables aux clients.

Ces derniers temps, le tourisme à Lào Cai a amélioré son efficacité grâce à des activités de connexion et de coopération pour développer le tourisme national et international, comme le programme de coopération du couloir économique de cinq villes et provinces (Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Lào Cai et Yunnan en Chine) ; le programme de coopération pour le développement du tourisme dans huit provinces du Nord-Ouest élargi et à Hô Chi Minh-Ville et le programme de coopération avec la région Nouvelle Aquitaine en France.

Thi Kim/CVN