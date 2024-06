Ninh Thuân, destination touristique phare de l'été 2024

Photo : VNA/CVN

Avec un littoral de plus de 105 km, Ninh Thuân possède de nombreuses plages et baies. La province est également dotée par la nature avec la réserve mondiale de biosphère de Nui Chua et le parc national de Phuoc Binh, où de nombreux circuits écotouristiques sont disponibles. Elle a en outre des dunes aussi vastes que des déserts, créant des scènes impressionnantes et uniques dans le pays.

La localité attire notamment les touristes en raison de sa cuisine riche et unique. Les visiteurs peuvent déguster des spécialités préparées à partir de fruits de mer frais, de raisins, de pommes, ainsi que de délicieux plats à base d'agneau, d'asperges...

Les sites et monuments historiques et culturels, dont les tours Cham, les villages d'artisanat traditionnel tels que le village de poterie de Bau Truc et le village de tissage de brocart de My Nghiêp, sont également des lieux que les touristes ne devraient pas manquer.

Photo : VNA/CVN

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Ninh Thuân, l'ensemble de la province compte actuellement 212 établissements d'hébergement avec plus de 4.680 chambres, dont plus de 50% sont de qualité 3 étoiles ou plus.

Prochainement, la Semaine culturelle et touristique d'été de Ninh Hai - Ninh Thuân 2024, sur le thème ''Ninh Hai - Les appels de la mer bleue'', se déroulera du 15 au 21 juillet, avec de nombreux programmes culturels, sportifs et touristiques attrayants, dont des circuits à la réserve de biosphère mondiale de Nui Chua, des démonstrations de kitesurf, un défilé d'áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne), une course de bateaux…

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Van Hoa, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, depuis le début de l’année, Ninh Thuân a accueilli plus de 1,9 million de visiteurs, soit une hausse de 15,2% en rythme annuel. Le nombre de visiteurs étrangers a bondi de 155% pour atteindre 51.000 personnes.

En 2024, Ninh Thuân ambitionne 3,2 millions de visiteurs, dont 100.000 étrangers. Elle vise également un chiffre d’affaires du secteur touristique de 2.500 milliards de dôngs.

VNA/CVN