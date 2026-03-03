Tensions au Moyen-Orient : les entreprises vietnamiennes invitées à anticiper les risques

Le Bureau du commerce du Vietnam en Israël recommande aux entreprises exportatrices nationales de suivre de près l’évolution de la situation, de maintenir un contact étroit et régulier avec les compagnies maritimes et leurs partenaires acheteurs.

Face aux tensions au Moyen-Orient, le Bureau du commerce du Vietnam en Israël recommande aux entreprises exportatrices nationales de suivre de près l’évolution de la situation, de maintenir un contact étroit et régulier avec les compagnies maritimes et leurs partenaires acheteurs - notamment pour les cargaisons en cours d’acheminement, le cas échéant - afin de prendre en temps utile des mesures adaptées à l’égard des contrats d’import-export, de prévenir les risques et de souscrire une assurance pour les marchandises, dans le but de protéger leurs intérêts.

Il est également recommandé de diversifier activement les sources d’approvisionnement et de rechercher des marchés présentant une demande similaire afin de disposer de solutions de substitution, pour limiter l’impact en cas de difficultés prolongées des exportations vers le Moyen-Orient.

Auparavant, l’Agence du commerce extérieur (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce) a publié le document officiel N°229/XNK-TLH, appelant les associations et les entreprises à anticiper les risques. Il y demande aux associations sectorielles d’import-export et de logistique de suivre de près l’évolution de la situation et d’échanger régulièrement avec les autorités compétentes afin de tenir leurs membres informés, leur permettant d’ajuster leurs plans de production, d’organiser l’import-export et le transport des marchandises, d’éviter les congestions et de réduire l’impact des tensions au Moyen-Orient, tout en renforçant leur capacité d’adaptation face aux fluctuations internationales.

S’agissant des échanges bilatéraux, aucune information faisant état de dommages spécifiques concernant les cargaisons entre entreprises vietnamiennes et partenaires israéliens n’a été enregistrée à ce jour. Toutefois, le conflit aura des répercussions sur les échanges commerciaux entre le Vietnam et Israël, ainsi qu’entre le Vietnam et les autres pays de la région, la prudence des entreprises vietnamiennes face aux risques étant un facteur compréhensible dans le contexte actuel.

Depuis Israël, fournissant des informations préliminaires sur la situation et ses impacts sur les échanges commerciaux entre le Vietnam et Israël, Lê Thai Hoa, conseiller commercial du Vietnam en Israël, a indiqué que le conflit entre Israël et les États-Unis d’une part, et l’Iran d’autre part, est intense et s’étend à l’ensemble du Moyen-Orient. Le marché israélien et la région se trouvent actuellement dans un contexte d’instabilité sécuritaire et politique, avec la fermeture de l’espace aérien, la proclamation de l’état d’urgence national et la suspension de tous les vols à destination et en provenance d’Israël, bien que les ports maritimes poursuivent leurs activités.

Par ailleurs, le conflit a également des répercussions régionales et mondiales : les routes maritimes et les couloirs aériens de transit entre l’Asie et l’Europe, d’Est en Ouest, sont perturbés ou interrompus ; les prix du pétrole augmentent fortement en raison du blocage du détroit d’Ormuz - point stratégique par lequel transite environ 20% du volume mondial d’hydrocarbures - tandis que les coûts du transport maritime, les tarifs aériens et les primes d’assurance s’élèvent, entraînant une hausse de l’inflation et des charges logistiques.

