La 5G, nouveau moteur de l’économie numérique au Vietnam

La 5G s’intègre progressivement dans la vie quotidienne au Vietnam, générant des transformations concrètes dans la gouvernance urbaine, l’organisation de la production et le mode de vie des citoyens. Son déploiement constitue également un indicateur clé pour évaluer l’efficacité d’une infrastructure numérique stratégique.

>> La couverture 5G au Vietnam passe de moins de 1% à près de 90% en deux ans

>> La 5G, moteur stratégique de l’économie numérique vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte d’urbanisation rapide, les grandes villes vietnamiennes font face à des défis tels que les embouteillages, les inondations localisées, la pollution et la pression croissante sur les infrastructures et les services publics, entraînant des pertes économiques importantes. L’application des technologies numériques, en particulier la 5G, est considérée comme une solution majeure pour passer d’un modèle de gestion traditionnel à une gouvernance urbaine intelligente fondée sur les données en temps réel et l’automatisation.

Selon Nguyên Tuân Huy, un responsable technologique chez MobiFone, la gestion urbaine moderne exige une infrastructure de connexion à faible latence et capable de connecter un grand nombre d’appareils. Seule la 5G permet aux systèmes de capteurs, aux caméras d’intelligence artificielle (IA) et aux plateformes de gestion en temps réel de fonctionner efficacement.

À Hanoï, les systèmes de régulation du trafic, de surveillance environnementale et de prévention des inondations, appuyés par des caméras dotées d’intelligence artificielle et par la 5G, permettent de collecter et d’analyser les données en temps réel, aidant ainsi les autorités à prendre des décisions plus rapides et plus précises, tout en renforçant la transparence et l’efficacité de la gestion urbaine.

Réduire la fracture numérique

L’impact de la 5G s’étend également aux zones rurales, contribuant à réduire la fracture numérique et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Nguyen Lam Thanh, directeur général de TikTok Vietnam, souligne que la 5G permet aux agriculteurs d’accéder directement à l’économie numérique. Grâce aux plateformes de commerce en ligne, ils peuvent promouvoir leurs produits auprès d’un grand nombre de consommateurs, dont plus de 70 millions d’utilisateurs de TikTok Shop, améliorer leurs revenus et réduire l’écart entre zones rurales et urbaines.

Dans de nombreuses localités, les agriculteurs utilisent la 5G pour diffuser en direct la vente de leurs produits depuis les champs et les vergers, réduisant les intermédiaires et renforçant la transparence sur l’origine et la qualité. Selon Dinh Thanh Son, directeur général adjoint de Viettel Post, la combinaison de la 5G et des systèmes logistiques constitue une "autoroute numérique" permettant d’acheminer les produits agricoles des villages jusqu’aux tables des citadins.

Favoriser le développement

Au-delà de la commercialisation, la 5G favorise le développement d’une agriculture intelligente grâce à l’Internet des objets (IoT), permettant de surveiller les cultures, les conditions météorologiques et la qualité des sols, contribuant ainsi à améliorer la productivité, la qualité et la durabilité du secteur.

Le secteur vietnamien des télécommunications a enregistré des avancées notables ces dernières décennies. Aujourd’hui, l’enjeu ne réside plus seulement dans la connexion, mais dans la capacité à transformer cette connexion en valeur économique concrète.

Dans la prochaine phase, la commercialisation de la 5G devra être abordée de manière plus globale, en élargissant son orientation vers les piliers industriels que sont les équipements, les solutions, les plateformes et les écosystèmes d’applications, afin de renforcer la capacité nationale de maîtrise technologique et de porter progressivement les produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

VNA/CVN