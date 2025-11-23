Le PM renforce la coopération avec l’Allemagne, l’Égypte et la Norvège

Dans la matinée du 23 novembre (heure locale), dans le cadre de ses activités au Sommet du G20 en Afrique du Sud, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store.

Lors de sa rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au Partenariat stratégique avec l’Allemagne et apprécie le rôle moteur de l’Allemagne au sein de l’Union européenne (UE). Selon lui, le Vietnam salue et soutient la présence active de l'Allemagne dans la région Asie-Pacifique, qui contribue au maintien de la paix, de la stabilité et des objectifs communs de développement durable dans la région.

Le Premier ministre a remercié le Parlement allemand pour la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) le 13 novembre 2025. Il a proposé que le gouvernement allemand continue à fournir des aides publiques au développement (APD) au Vietnam dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la formation professionnelle, etc.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a salué le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région et dans le monde, ainsi que les réalisations globales du pays ces dernières années. Il a affirmé que le Vietnam est un partenaire important dans la politique allemande tournée vers l’Asie-Pacifique. Il a souligné sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines des minéraux, des chemins de fer à grande vitesse, de la formation professionnelle, du développement de l'industrie de la défense et de la cybersécurité...

Lors de leur rencontre, Pham Minh Chinh et son homologue égyptien Mostafa Madbouly se sont félicitées d’avoir élevé leurs relations au niveau de Partenariat global lors de la visite d’État du président Luong Cuong en Égypte en août 2025. Ils ont convenu de finaliser prochainement le programme d'action visant à mettre en œuvre le cadre de Partenariat global Vietnam - Égypte.

Avec la volonté de porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties organisent prochainement le Groupe de travail conjoint sur l’étude de faisabilité d’un accord de libre-échange Vietnam - Égypte et accélèrent les négociations pour conclure un accord de non-double imposition... Il a suggéré que les deux parties promeuvent la coopération agricole et les exportations agricoles, tant pour la production locale que pour l'exportation.

Le Premier ministre égyptien a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et la croissance de ses échanges commerciaux, et a exprimé son plein accord avec les propositions de coopération du Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a appelé les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements en Égypte, notamment dans les secteurs des télécommunications, des infrastructures et de l'intelligence artificielle (IA). Il a proposé que les deux parties coordonnent leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement la lettre d'intention relative au renforcement de la coopération en matière de défense, récemment signée lors de la visite du président Luong Cuong en Égypte.

Lors de la rencontre avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store, Pham Minh Chinh a salué les progrès récents dans les relations bilatérales et a souhaité que les deux parties travaillent ensemble pour signer prochainement une Lettre d’intention sur l’établissement d’un Partenariat stratégique vert, visant à renforcer la coopération dans la transition verte, l’économie circulaire et l’adaptation au changement climatique.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, en vue d’élever leurs relations à un niveau supérieur dans les temps à venir, et d’accélérer la conclusion des négociations en vue de la signature de l’Accord de libre-échange entre le bloc de l’Association européenne de libre-échange (AELE/EFTA) et le Vietnam.

Le Premier ministre norvégien a suggéré que les deux pays élargissent et approfondissent leur coopération dans divers domaines, notamment l'énergie éolienne offshore, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, les produits de la mer, le traitement des déchets, etc.

Il s’agissait des dernières activités du Premier ministre Pham Minh Chinh dans le cadre de sa participation au Sommet du G20 et de ses activités bilatérales en Afrique du Sud, ainsi que des dernières étapes de sa tournée dans trois pays : Koweït, Algérie et Afrique du Sud. Le soir du même jour, heure locale, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont quitté l'Afrique du Sud pour rentrer chez eux, concluant ainsi avec succès leur voyage de travail.

