“Proche et abordable” : Bach Hoa Xanh apporte son modèle de supermarché au Nord

Le 28 novembre, dans le quartier de Bac Son, province de Ninh Binh (Nord), la société Bach Hoa Xanh a inauguré une chaîne de 20 magasins, ses premiers ouverts dans les provinces du Nord.

Photo : CTV/CVN

Selon son directeur général Pham Van Trong, l’inauguration de Bach Hoa Xanh à Ninh Binh vise à offrir aux consommateurs un modèle de supermarché "proche de chez soi, à prix abordables". Forte d l’exploitation de plus de 2.400 magasins au Sud et au Centre, la société souhaite apporter au marché du Nord des produits frais, traçables et pratiques.

La société Bach Hoa Xanh affirme maintenir le principe "La qualité est vitale", en contrôlant strictement l’ensemble du processus, de la sélection des sources d’approvisionnement à la conservation, au transport et à la mise en rayon.

Les produits frais sont renouvelés quotidiennement afin de garantir leur fraîcheur et leurs saveurs naturelles. Elle applique en particulier une politique "Non satisfait - échange 1 pour 2" pour tous les produits frais, reflétant son engagement envers les droits des clients.

Les 20 nouveaux magasins, d’une superficie de 150 à 200 m² chacun, sont répartis dans différentes localités de la province, situés dans des zones résidentielles à fort trafic. Outre les denrées alimentaires, ils proposent des articles ménagers, des spécialités régionales et des produits haut de gamme.

VNA/CVN