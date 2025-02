La Thaïlande lance une opération anti-drogue dans les zones frontalières

Photo : Getty Images/VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Paetongtarn Shinawatra a déclaré que les stupéfiants ont entravé le potentiel de tant de personnes, et si la Thaïlande peut mettre fin à ce problème, le plein potentiel des Thaïlandais peut être restauré. Elle a assuré que le soutien du gouvernement, y compris les prestations sociales, sera fourni aux fonctionnaires en première ligne.

L'opération, qui doit se dérouler de février à juillet, implique 76 postes de police et intègre les forces militaires et d'autres autorités pour renforcer la sécurité des frontières et empêcher l'entrée de drogues illégales dans le pays.

Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre de la Défense, Phumtham Wechayachai, a souligné l'urgence de la question, notant que les frontières de la Thaïlande ont de nombreux points d'entrée pour le trafic de drogue. Il a déclaré que les agents des frontières ne peuvent pas à eux seuls couvrir tous les passages naturels.

Cette opération renforce les mesures de prévention de la drogue en Thaïlande, et si aucune amélioration significative n'est observée dans les six mois, des protocoles plus stricts seront appliqués, a-t-il déclaré.

Le chef de la police nationale Kittharath Punpetch a déclaré que la police se coordonnerait étroitement avec les forces militaires et mettrait en place des points de contrôle dans les zones vulnérables.

Le chef d'état-major de l'armée, le général Phana Khlaeoplotthuk, a expliqué le rôle de l'armée, révélant des plans visant à renforcer les patrouilles frontalières, à augmenter le nombre de points de contrôle dans ces zones et à déployer des équipements de surveillance avancés tels que des drones et des scanners à rayons X portables.

VNA/CVN