La visite du PM vietnamien en Suisse maximisera les opportunités offertes

L'ancien ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Sieber, a exprimé sa conviction que le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne tireront pleinement parti de leur participation à la prochaine 55 e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos et de leur voyage de travail en Suisse.

S'adressant au journaliste de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Suisse, Ivo Sieber, a déclaré que le voyage offre une opportunité importante à la communauté internationale et aux grandes entreprises de discuter directement avec le Premier ministre, les dirigeants de divers ministères, agences, autorités locales et entreprises, délibérant sur les prochaines grandes étapes du développement du Vietnam et sur les innombrables opportunités que le pays peut offrir aux entreprises dans un paysage mondial en évolution.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la réunion du WEF est hautement louable, en particulier compte tenu des récents changements dans les politiques et stratégies économiques mondiales. Le WEF est une plate-forme vaste et inclusive où diverses parties prenantes peuvent se rencontrer et discuter de questions cruciales, a-t-il déclaré, ajoutant que lors des engagements bilatéraux en Suisse, les questions économiques seront également au centre des attentions.

Le dirigeant vietnamien devrait transmettre des messages importants sur la détermination, les aspirations et la vision du Vietnam pour atteindre les objectifs de développement stratégique au cours des deux prochaines décennies, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Philippe Reich, président de la Chambre de commerce Suisse-Inde, a décrit la réunion du WEF comme un pont entre le monde et la Suisse. Avec tous les membres du Conseil fédéral suisse se dirigeant vers Davos et ses environs, la ville se prépare à de nombreuses réunions importantes.

Soulignant le rôle crucial de la réunion du WEF à Davos, il a exprimé son espoir que la délégation vietnamienne tirera pleinement parti de cette opportunité.

Parallèlement, les intellectuels vietnamiens vivant et travaillant en Suisse ont également exprimé leur confiance dans le succès du voyage de la délégation vietnamienne et ont exprimé l'espoir que les relations entre Hanoï et le pays européen se renforceront dans le temps à venir, apportant des bénéfices aux deux peuples.

VNA/CVN