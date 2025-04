Le Vietnam et l'Inde renforcent leur coopération en matière de défense

Lors de la réception, le chef adjoint de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l'amitié traditionnelle entre les deux pays et leurs deux armées, affirmant que l'Inde avait toujours été un partenaire proche, fiable et de confiance du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que la coopération entre le Vietnam et l'Inde en matière de défense n'avait cessé de s'étendre et de s'approfondir ces dernières années, avec des résultats concrets croissants dans divers domaines. Parmi ceux-ci figurent les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment les visites de haut niveau, le maintien des mécanismes de coopération existants, la coopération entre les branches militaires, la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et le soutien mutuel lors des forums internationaux et multilatéraux.

Soulignant le fort potentiel de coopération bilatérale entre les forces terrestres des deux pays, le général Nguyen Quang Ngoc a proposé que les deux parties se concentrent sur la promotion de l'amitié, la confiance et la compréhension mutuelles, et le renforcement de la collaboration dans des domaines clés tels que l'échange de délégations à différents niveaux, les échanges de jeunes officiers, la formation et l'éducation, le maintien de la paix des Nations Unies, les technologies de l'information, les sports militaires et la médecine militaire.

De son côté, le général de division Akaash Johar a informé son hôte des résultats de la quatrième consultation des officiers d'état-major entre le Vietnam et l'Inde, exprimant sa satisfaction quant aux résultats positifs des relations de défense entre les deux ministères de la Défense et les deux forces terrestres en particulier.

Enfin, Akaash Johar a souligné qu'il coordonnerait activement la mise en œuvre des contenus de coopération convenus, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre les ministères de la Défense des deux pays pour qu'elle devienne plus substantielle, efficace et approfondie.

VNA/CVN