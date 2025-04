Le président du Comité central du FPV exprime ses condoléances pour le décès du pape François

>> Mort du pape François : hommage unanime des dirigeants à travers le monde

>> Condoléances pour le décès du pape François

>> Décès du pape François : le président de la République présente ses condoléances

>> Chefs d'État, têtes couronnées et fidèles aux funérailles du pape samedi 26 avril

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans ces lettres, le responsable du CC du FPV a exprimé sa profonde tristesse à l'annonce du décès du pape François, le décrivant comme une perte profonde pour l'Église catholique, la Conférence des évêques catholiques du Vietnam et la communauté catholique vietnamienne en particulier.

Le pape François a été un chef religieux exemplaire, incarnant la compassion et l'humilité, et promouvant sans relâche la paix, la justice, l'unité et la réconciliation entre les nations.

Il a constamment exprimé sa préoccupation pour les pauvres et les personnes vulnérables, tout en adressant des messages d'encouragement à la Conférence des évêques catholiques et aux fidèles catholiques du Vietnam, les encourageant à rester étroitement liés à la nation et à contribuer activement à la construction d'une société juste, solidaire et unie.

Selon Dô Van Chiên, sous la conduite pastorale du pape François, les relations entre le Saint-Siège et l'État vietnamien s'étaient progressivement renforcées, fondées sur l'esprit de dialogue, de compréhension et de respect mutuels, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase de coopération bilatérale.

Le Présidium du CC du FPV s'est déclaré confiant qu'inspirés par l'héritage de bonté, d'humilité et d'efforts inlassables du pape François pour la paix, la Conférence des évêques catholiques du Vietnam et le Comité de solidarité des catholiques vietnamiens continueraient d'accompagner le clergé et les fidèles dans l'application des enseignements du pape sur l'unité et le service pour contribuer de manière significative à la vie communautaire et au développement social, tout en restant étroitement engagés auprès de la nation pour bâtir un Vietnam prospère, moderne et heureux.

VNA/CVN