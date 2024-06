Le Premier ministre ordonne des mesures pour faire face à des épizooties

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné la mise en œuvre concertée, drastique et efficace de solutions pour prévenir et contrôler les maladies du bétail et de la volaille alors qu'un risque de propagation continue.

>> Grippe aviaire : près de 1,3 million de volailles abattues en quatre mois

>> Tiên Giang prend des mesures pour développer l'élevage des bestiaux

Photo : VNA/CVN

Dans sa dépêche envoyée aux dirigeants des villes et provinces du ressort central et à des ministères le 16 juin, le Premier ministre a demandé aux présidents des Comités populaires provinciaux de diriger et de mobiliser les ressources égales pour gérer complètement les foyers épidémiques et empêcher l'apparition de nouvelles ; abattre les animaux infectés ou suspectés ; mettre en œuvre de manière proactive des mesures et des politiques pour soutenir les agriculteurs touchés ; et détecter, prévenir et traiter rapidement les cas de commerce et de transport d'animaux malades et de rejet d'animaux morts qui propagent des maladies et polluent l'environnement.

Il est essentiel de procéder à la vaccination du bétail contre les maladies, en veillant à ce qu'au moins plus de 80% du cheptel total disponible soit vacciné le plus rapidement possible, a-t-il souligné, demandant une mise en œuvre rapide et efficace de la vaccination contre la grippe aviaire, la rage, la peste porcine africaine, la fièvre aphteuse et autres.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'intensifier le travail de communication pour sensibiliser et responsabiliser les agriculteurs face aux risques d'épidémies et aux mesures de prévention et de contrôle.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural devait se coordonner avec d'autres ministères, secteurs et localités pour se concentrer sur la promotion et l'inspection de la prévention et du contrôle des maladies dans les localités ; et surveiller de près la situation épidémique pour garantir une détection et une alerte précoces ainsi qu'une gestion minutieuse des épidémies.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Santé doit fournir des conseils professionnels et techniques, renforcer l'inspection et la supervision de la prévention et du contrôle des maladies transmises entre les animaux et les humains tandis que le ministère de l'Industrie et du Commerce doit renforcer la gestion du marché, détecter et traiter de manière proactive et stricte les cas de transport et de commerce d’animaux et de produits d’origine inconnue sur le marché.

Selon les statistiques, entre janvier et juin, la peste porcine africaine a été signalée dans 410 communes de 40 villes et provinces, avec 17.400 animaux abattus, en hausse de 53,74% sur un an, tandis que la fièvre aphteuse a été observée dans 44 communes de 13 villes et provinces, la rage dans 34 villes et provinces, la dermatite papuleuse dans plus de 60 communes de neuf provinces et la grippe aviaire A/H5N1 dans sept provinces. Notamment, une personne est décédée à la suite d'une infection par le virus de la grippe aviaire A/H5N1 et une autre, par le virus de la grippe aviaire A/H9N2.

VNA/CVN