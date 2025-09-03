Dialogue stratégique de défense Vietnam - Russie

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, et son homologue russe, Alexandre Vassilievitch Fomine, ont coprésidé le 3 septembre à Hanoï le 8ᵉ dialogue stratégique de défense Vietnam - Russie.

Le général Hoàng Xuân Chiên a exprimé sa gratitude au général Alexandre Vassilievitch Fomine et à la délégation russe pour leur participation aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam. Il a souligné que la présence de la délégation russe et de soldats russes lors du défilé militaire le 2 septembre témoignait du rôle essentiel de la coopération en matière de défense dans le cadre du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Il a également évoqué la construction d’un mémorial à Hanoï en l’honneur des experts militaires soviétiques ayant aidé le Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance nationale, affirmant que ce mémorial, aux côtés de ceux déjà existants à Khanh Hoà et à Moscou, renforcerait les liens d’amitié traditionnelle entre les deux nations.

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale ainsi que des questions d’intérêt commun. Le général Hoàng Xuân Chiên a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération, le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures. Il a souligné la volonté du Vietnam de coopérer avec les pays et les organisations internationales pour la paix, la stabilité et le développement, ainsi que sa politique de défense dite des "quatre non".

Concernant la Mer Orientale, il a réitéré la position constante du Vietnam sur le règlement des différends et désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), aux engagements internationaux et régionaux tels que la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC). Il a exprimé son soutien à la signature rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace en Mer Orientale.

Les deux vice-ministres ont proposé de multiplier les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer la coopération entre unités militaires, agences, instituts et écoles, de promouvoir la coopération dans la formation, de partager les expériences, de coopérer dans la recherche scientifique à travers le Centre tropical Vietnam - Russie. Ils ont également convenu de maintenir leur coordination dans les forums multilatéraux de défense, en particulier ceux dirigés par l’ASEAN.

Pour sa part, le vice-ministre russe a exprimé sa joie de revenir au Vietnam et a remercié le ministère vietnamien de la Défense pour son invitation à la cérémonie du 2 septembre. Il s’est dit convaincu que le succès de ce dialogue contribuerait à orienter la coopération en matière de défense vers un développement durable et efficace.

Enfin, les deux vice-ministres ont signé le procès-verbal du dialogue. À cette occasion, le général Hoàng Xuân Chiên a remis l’Ordre de l’Amitié au général Alexandre Vassilievitch Fomine pour ses contributions au renforcement de la coopération de défense entre le Vietnam et la Russie.

