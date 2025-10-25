Le président vietnamien reçoit le procureur général de la Fédération de Russie

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu samedi 25 octobre le procureur général de la Fédération de Russie, Alexander Gutsan, présent à Hanoï pour la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Le chef de l’État vietnamien a souligné que la participation de la Russie avait contribué au succès de l’événement et témoignait du soutien du pays aux activités multilatérales organisées par le Vietnam, exprimant sa gratitude pour le rôle joué par la Russie dans la proposition de cette convention.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours les efforts de la communauté internationale en faveur d’un monde prospère, stable et en développement. Il a déclaré que la Russie était l’une des principales priorités du Vietnam dans sa politique étrangère d’indépendance et d’autonomie, ajoutant que le Vietnam souhaitait consolider et approfondir son partenariat stratégique global avec la Russie.

Rappelant l’amitié traditionnelle qui existe depuis 75 ans, le président Luong Cuong a rappelé la visite d’État au Vietnam du président russe Vladimir Poutine en juin 2024 et la visite officielle en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en mai 2025, qui ont donné un élan puissant à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, du tourisme et de la santé.

La coopération en matière de sécurité entre les deux pays s’est également renforcée, tant au niveau bilatéral que multilatéral, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité et la résolution des défis sécuritaires non traditionnels, a-t-il noté.

Le président Luong Cuong a également salué la coopération efficace entre le Parquet populaire suprême du Vietnam et le Bureau du procureur général de la Fédération de Russie.

Nouvelles perspectives de coopération

Le procureur général de la Fédération de Russie, Alexander Gutsan, a pour sa part souligné que la décision de l’ONU de choisir Hanoï comme ville hôte de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité témoigne de sa reconnaissance du rôle constructif et responsable du Vietnam dans les affaires internationales, notamment dans la promotion de la coopération internationale contre la criminalité liée aux hautes technologies.

Les deux parties se sont déclaré convaincues que la visite de travail du procureur général de la Fédération de Russie, conjuguée à la signature de la Convention de Hanoï, ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines juridique, judiciaire, sécuritaire et informatique, contribuant ainsi à consolider le partenariat stratégique global Vietnam - Russie face aux défis mondiaux actuels.

