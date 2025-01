Les relations entre le Vietnam et l'Argentine continuent de se développer

L'Argentine est l'un des premiers pays d'Amérique Latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam (25 octobre 1973), et les relations entre les deux pays se sont continuellement développées au cours des 50 dernières années.

En 2024, les relations entre les deux pays ont continué à se maintenir, en particulier à travers les activités d’échanges de délégations. Le Parlement argentin a également lancé en 2024 le Groupe d'amitié parlementaire Argentine - Vietnam.

Avec de bonnes relations politiques et diplomatiques, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Argentine a également continué de se développer. Le Vietnam est à l’heure actuelle le sixième plus grand partenaire commercial de l'Argentine.

Le journaliste Gaston Fiorda a estimé que la coopération économique et commerciale entre l'Argentine et le Vietnam avait encore des marges de manœuvre pour se développer. À l'avenir, les deux pays pourraient coopérer davantage dans le domaine de l'agriculture ainsi qu'à promouvoir le lancement des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur) et un autre entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Mercosur.

Gaston Fiorda s’est également déclaré impressionné par le taux de croissance économique de 7,09% du Vietnam en 2024 et a souligné que le Vietnam était un grand centre de production en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN