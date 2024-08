Vietnam - Laos : discussion des plans de coopération en 2024 et pour 2021-2025

Une conférence d’évaluation à mi-parcours s’est tenue vendredi 16 août dans la province de Nghê An (Centre) pour examiner la mise en œuvre du plan de coopération Vietnam - Laos 2024 et de celui pour la période 2021-2025.

Photo : nghean/CVN

Le vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong, vice-président du Comité de coopération Vietnam - Laos, a déclaré que les deux parties avaient essentiellement atteint les objectifs semestriels fixés dans le plan de coopération de cette année, contribuant ainsi de manière substantielle à la stabilité politique, au développement socio-économique et à la protection de la défense et de la sécurité dans chaque pays, ainsi qu’à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération globale entre les deux pays.

Les relations bilatérales se développent bien, a-t-il noté, précisant que leur confiance politique s’est sans cesse consolidée comme en témoignent les fréquentes rencontres sous diverses formes, notamment la visite du président Tô Lâm au Laos les 13 et 14 juillet, et le soutien actif du Vietnam au Laos pour l’organisation de la présidence de l’ASEAN 2024, la 45e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et d’autres réunions de haut niveau.

La coopération en matière de défense et de sécurité continue d’être menée correctement, contribuant à maintenir la stabilité politique, la défense, la sécurité et l’ordre et la sûreté sociaux dans chaque pays. La frontière commune reste stable. Les deux parties ont également travaillé ensemble pour lutter efficacement contre les forces hostiles et les crimes transnationaux.

Parallèlement, il a ajouté que davantage de progrès ont été enregistrés dans les partenariats d’investissement. De nombreux projets d’investissement des entreprises vietnamiennes au Laos fonctionnent efficacement, contribuant ainsi au développement socio-économique local, notamment dans les domaines des télécommunications, de la banque, de la culture et de la transformation du caoutchouc, ainsi que de la production alimentaire et laitière.

Photo : VNA/CVN

Les deux gouvernements ont également donné des directives fermes pour faire face aux difficultés auxquelles leurs entreprises sont confrontées. Au cours des sept premiers mois de 2024, les investissements vietnamiens enregistrés au Laos ont bondi de 39,5% par rapport à l’année précédente pour atteindre 36,7 millions d'USD. Les échanges bilatéraux au cours du premier semestre de cette année ont augmenté de 11,1% pour atteindre 927,8 millions d'USD, dont 289,2 millions d'USD d’exportations du Vietnam vers le Laos et 638,6 millions d'USD d’importations en provenance du Laos, soit respectivement une augmentation de 7,4% et de 12,9%.

En termes de coopération dans les domaines du transport et de la construction, les deux parties ont signé des protocoles d’accord sur des études de faisabilité tandis que des études de terrain sont menées pour certains projets tels que l’autoroute reliant Vientiane à Hanoï et la ligne ferroviaire Vientiane - Tha Khek - Tân Ap - Vung Ang. Elles intensifient également la mise en œuvre des accords et protocoles de coopération en matière d’investissement pour développer les terminaux 1, 2 et 3 du port de Vung Ang.

Le ministre lao du Plan et de l’Investissement, Phet Phomphiphak, président du Comité de coopération Laos - Vietnam, s’est échangé sur certaines questions internationales et nationales d’intérêt commun, ainsi que sur la mise en œuvre des plans de coopération pour 2024 et 2021-2025.

Le vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong a affirmé la politique constante du Vietnam d’attacher de l’importance et de donner la priorité absolue au maintien et au développement des liens spéciaux entre les deux pays.

Dans les temps à venir, les deux parties devraient continuer à s’en tenir aux accords de haut rang, aux procès-verbaux des réunions annuelles des deux Politburos et au plan de coopération annuel entre les deux gouvernements. Ils devraient également travailler ensemble pour renforcer les efforts des ministères, des secteurs, des localités et des agences pour mettre en œuvre le plan de coopération de cette année, a-t-il plaidé.

Le Vietnam et le Laos devraient continuer à renforcer leur coopération politique et diplomatique afin d’intensifier de manière substantielle leur relation politique pour définir l’orientation générale des liens bilatéraux, et promouvoir le pilier de coopération en matière de défense et de sécurité, a-t-il poursuivi.

Nous devrions nous coordonner étroitement pour maintenir la stabilité politique, la sécurité, l’ordre social et la sûreté dans chaque pays, en particulier le long de la frontière commune; promouvoir la connectivité économique ; et améliorer l’efficacité de la coopération dans d’autres domaines, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN