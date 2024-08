Coopération Mékong - Lancang

Propositions cruciales du Vietnam lors de la 9e réunion des ministres des AE

Photo : VNA/CVN

Des représentants du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande, de la Chine et du Vietnam ont participé à cet événement.

La diplomate vietnamien Nguyên Minh Hang, à la tête d’une délégation du ministère des Affaires étrangères, a souligné cinq réalisations et contributions clés du mécanisme de coopération Mékong - Lancang ces derniers temps, notamment des mécanismes de coordination plus étroits, une coopération plus efficace et plus pratique, des domaines de collaboration plus larges, une implication plus profonde de divers secteurs sociaux et des avantages plus tangibles pour la population.

Elle a fait plusieurs propositions importantes pour concrétiser la vision de développement approuvée par les dirigeants du Mékong - Lancang, soulignant qu'une région du Mékong - Lancang moderne et développée doit être construite sur la base d'un commerce, d'investissements et d'une connectivité sans faille entre les pays membres.

Nguyên Minh Hang a souligné la nécessité d'élargir les marchés, de renforcer les chaînes d'approvisionnement durables, de promouvoir la connectivité des infrastructures de transport, de donner la priorité au renforcement des capacités scientifiques et technologiques et de favoriser l'innovation en mettant en œuvre efficacement le corridor d'innovation Mékong - Lancang.

Photo : VNA/CVN

Pour construire une région Mékong - Lancang verte, durable et inclusive, les pays membres devraient se coordonner étroitement dans la gestion et l'utilisation des ressources naturelles et dans la réponse au changement climatique, a-t-elle déclaré.

La responsable a affirmé que le Vietnam soutenait l'initiative visant à renforcer davantage la coopération Mékong - Lancang sur les ressources en eau, et a proposé que les pays renforcent leur collaboration dans la gestion des inondations et des sécheresses, partagent des données hydrologiques, mènent des recherches conjointes et envisagent d'instaurer une Journée de l'eau Mékong - Lancang pour sensibiliser à la gestion, à l'utilisation et à la protection durables des ressources en eau de la région.

La coopération Mékong - Lancang devrait continuer à contribuer à favoriser les relations de bon voisinage amicale et les liens profonds entre les peuples des six pays, tout en promouvant une approche centrée sur les personnes, a-t-elle souligné, notant que cela devrait servir de base au développement de la coopération Mékong - Lancang dans la prochaine phase.

À l'approche du 10e anniversaire de la fondation du mécanisme de coopération Mékong - Lancang en 2025, le Vietnam a proposé de renforcer et de diversifier davantage les échanges entre les peuples et les jeunes, ainsi que les liens entre les localités et les entreprises, et de rechercher de nouvelles initiatives de coopération auprès des jeunes des six pays, a-t-elle déclaré.

Les propositions et contributions du Vietnam ont été applaudies par d'autres pays et incluses dans les documents sur l'orientation de la coopération Mékong-Lancang dans les temps à venir.

Avec le thème "Vers une communauté Mékong - Lancang plus sûre et plus durable", les pays membres ont proposé de nombreuses nouvelles idées pour saisir les opportunités des nouvelles tendances de développement dans la transformation numérique, la transformation verte, les avancées scientifiques et technologiques et l'application de l'intelligence artificielle au service du développement.

Photo : VNA/CVN

Les pays ont convenu de renforcer la connectivité en développant les systèmes de transport ferroviaire, routier et aérien, d'assurer des chaînes d'approvisionnement stables, de promouvoir une agriculture intelligente et durable, de renforcer la résilience au changement climatique, d'atténuer les catastrophes naturelles, de réduire la pollution de l'air et de lutter contre la criminalité transfrontalière.

La gestion durable de l'eau reste une priorité absolue lors de la réunion. Les pays ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre efficacement le plan d'action et ont soutenu la proposition du Vietnam d'accueillir la 2e réunion des ministres Mékong - Lancang sur la coopération en matière de ressources en eau en 2025.

La réunion a publié un communiqué de presse conjoint et approuvé trois nouvelles initiatives visant à renforcer la coopération dans la gestion des ressources en eau, à créer un environnement propre et à lutter contre la criminalité transfrontalière.

La 10e réunion des ministres des Affaires étrangères de la coopération Mékong - Lancang se tiendra en Chine en 2025, dans le but de stimuler la coopération Mékong - Lancang, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement prospère et durable de la région.

VNA/CVN