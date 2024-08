Le président de l'Assemblée nationale reçoit l'ambassadeur des États-Unis

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important, saluant l’engagement continu des États-Unis à soutenir un Vietnam puissant, indépendant, autonome et prospère.

Depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral en septembre 2023, les organes compétents des deux pays se sont activement coordonnés pour déployer le nouveau cadre relationnel. Ces derniers temps, les deux pays ont intensifié les échanges de délégations à tous les niveaux et obtenu de nombreux résultats encourageants, dont l’échange de délégations parlementaires. En 2023, le commerce bilatéral a atteint près de 111 milliards de dollars...

Le président de l’Assemblée nationale a proposé que les deux parties mettent en œuvre efficacement la Déclaration commune et le Plan d'action Vietnam - États-Unis, et ce à la veille du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Affirmant d’importants potentiels de la coopération entre les deux pays, Trân Thanh Mân a proposé de s’efforcer d’augmenter le commerce bilatéral, de renforcer la promotion de l’investissement dans les domaines des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, de la santé... Il a également suggéré d’intensifier la coopération parlementaire.

Le président de l'Assemblée nationale a déclaré espérer que l'ambassadeur Marc Evans Knapper continuerait à encourager les organes américains à envisager une reconnaissance rapide du statut d'économie de marché au Vietnam et à retirer bientôt le Vietnam de la liste des pays soumis aux restrictions d'exportation de technologies avancées, à soutenir le Vietnam aux forums internationaux importants tels que les Nations unies, l'APEC, l'ASEAN..., à augmenter les fonds budgétaires pour traiter les sites de dioxine, neutraliser les bombes et les mines, assister les personnes handicapées, rechercher et identifier les restes des martyrs vietnamiens.

L'ambassadeur américain a déclaré que la coopération entre les deux organes législatifs vietnamien et américain était l'un des piliers importants contribuant aux réalisations communes dans les relations entre les deux pays.

Le diplomate américain a partagé avec Trân Thanh Mân sur l'importance de la mise en œuvre de la Déclaration commune et a promis de continuer de travailler avec les organes concernés pour discuter de ces questions. Il s’est déclaré convaincu que les relations américano-vietnamiennes continueraient à s’épanouir.

VNA/CVN