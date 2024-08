Le secrétaire général et président Tô Lâm énonce les tâches essentielles à venir

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a exhorté jeudi 15 août l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à renforcer la solidarité et l’unité, à tirer parti des opportunités et avantages et à promouvoir au mieux les ressources, notamment endogènes et humaines, pour conduire le pays à entrer dans la nouvelle ère.

>> Le Parti communiste du Vietnam jette les bases d'une société résiliente

>> Tô Lâm préside la réunion de la permanence de la sous-commission des documents du XIVe Congrès du Parti

>> Le secrétaire général et président Tô Lâm demande de frapper fort la corruption

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a fait ces remarques lors d’une rencontre avec des dirigeants et des anciens dirigeants du Parti et de l’État lors de la laquelle ont assisté notamment l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh, l’ancien président Nguyên Minh Triêt, le Premier ministre Pham Minh Chinh, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An, Nguyên Sinh Hùng et Nguyên Thi Kim Ngân.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a indiqué que le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti se concentrent sur la direction des efforts visant à mettre en œuvre avec succès les indices, objectifs et tâches énoncés dans la résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

La priorité est donnée à l’élimination des difficultés et des obstacles institutionnels, à la facilitation maximale des activités normales des organisations, des particuliers, des entreprises et des entrepreneurs dans le cadre de la législation nationale, a-t-il fait savoir, ajoutant que les efforts se focalisent sur la direction de la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale, l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle de la population, et la création d’une atmosphère enthousiaste parmi la population.

Face aux exigences et tâches régulières et urgentes du Parti et de l’État en matière d’édification et de développement nationaux, d’amélioration de la vie du peuple ainsi qu’à la nécessité de concentrer tous les efforts pour mener à bien la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, préparer les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti, le Politburo et le Comité central du Parti ont décidé de consolider les postes de direction de l’État, a-t-il poursuivi.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également affirmé la volonté de continuer à lutter résolument et persévéramment contre la corruption et la négativité avec des positions, des devises, des tâches et des solutions déjà déterminés, contribuant ainsi à l’édification d’un Parti fort et à la promotion du développement économique durable.

VNA/CVN