Un responsable du Parti reçoit le secrétaire général du Parti communiste portugais

>> Félicitations au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères du Portugal

>> Les dirigeants vietnamiens félicitent le Portugal à l'occasion de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Luong Cuong a souligné que cette visite renforcerait la solidarité traditionnelle entre les deux Partis, ainsi que l'amitié et la coopération multiforme entre les deux États et les peuples du Vietnam et du Portugal, en vue de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2025.

Présentant les réalisations et les leçons tirées par le Vietnam au cours de près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), Luong Cuong a réaffirmé la volonté du PCV de réaliser les objectifs fixés lors de son XIIIe Congrès national, dont celui de devenir d'ici 2030 un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, tout en construisant un Parti solide et transparent.

Paulo Raimundo a exprimé son admiration pour les importantes réalisations économiques et sociales du Vietnam lors du processus de Renouveau sous la direction du PCV. Il a affirmé que les réalisations et les leçons du Vietnam dans le processus de Renouveau et de construction du socialisme étaient des expériences précieuses pour son Parti.

Il a également souligné que le PCP tenait en haute estime la solidarité traditionnelle avec le PCV et a réaffirmé sa volonté de continuer à promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre les deux Partis, les deux pays, et les deux peuples, ainsi qu'à renforcer le mouvement communiste et ouvrier international.

VNA/CVN