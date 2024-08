Des officiels australiens apprécient le développement des relations avec le Vietnam

Le 15 août, au siège du Parlement australien, l'ambassadeur vietnamien dans ce pays, Pham Hùng Tâm, a eu une séance de travail avec Matt Thistlethwaite, membre de la Chambre des représentants australienne et ministre adjoint de l'Immigration.

Matt Thistlethwaite a hautement apprécié le développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, dont la coopération en matière de sécurité, de défense et d'immigration.

Il a proposé que les deux parties continuent de coopérer étroitement dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et l'immigration illégale, de mettre en œuvre efficacement le mécanisme de consultation ainsi que le protocole d'accord sur le partage d'informations dans le domaine de l’immigration.

De son côté, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a demandé à la partie australienne de continuer de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Australie, ainsi que d'accélérer le processus d'octroi de visas aux étudiants vietnamiens.

Le 13 août, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a rencontré Fiona Hoggart, directrice du Centre ASEAN - Australie (AAC), au siège de l'ambassade à Canberra.

L’AAC était autrefois connu sous le nom de Conseil Australie - ASEAN. Le Centre a été créé le 1er juillet 2024 pour renforcer la compréhension mutuelle entre l'Australie et l'ASEAN, en promouvant les liens dans la culture, l'éducation, l’économie et les échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Fiona Hoggart a exprimé son désir d'écouter les idées des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur les orientations futures de la coopération avec son Centre.

L'ambassadeur Pham Hùng Tâm a proposé qu'en plus des activités piliers, la directrice Fiona Hoggart soutienne la promotion des points forts et recommande des solutions pour éliminer les goulots d'étranglement dans la coopération entre l'Australie et les pays membres de l’ASEAN.

Il a souligné son soutien à la coordination et à la coopération entre le Comité de l'ASEAN à Canberra et l’AAC. Il s’est également dit prêt à présenter des candidats issus de la communauté vietnamienne d'Australie au comité consultatif du Centre si cela était demandé.

