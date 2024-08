Pour renforcer la coopération entre les localités vietnamiennes et tchèques

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a effectué une visite de travail dans la ville de Cheb de la région de Karlovy Vary, dans le but de renforcer la coopération entre les localités vietnamiennes et tchèques.

>> Un énorme potentiel pour la coopération économique Vietnam - République tchèque

>> Honorer la langue vietnamienne en République tchèque

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail avec le maire de Cheb, Jan Vrba, l'ambassadeur vietnamien a souligné le développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque.

Il a souligné que les deux économies sont très complémentaires et qu'il existe un substantiel potentiel de collaboration dans des domaines tels que l'emploi, l'éducation et la formation, la transformation numérique, la transition verte, le tourisme et l'agriculture de haute technologie.

Le diplomate a salué les résultats de la dernière visite du maire adjoint de Cheb à Bac Ninh en août dernier et s'est dit confiant dans le fait que les deux localités réaliseraient des percées significatives dans le développement de zones industrielles de haute qualité, la préservation de leur patrimoine culturel et la promotion du tourisme.

Il a proposé que les autorités de Cheb envisagent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, d'inclure la langue vietnamienne dans les programmes d'enseignement secondaire et supérieur pour renforcer les échanges culturels et la compréhension mutuelle, contribuant ainsi à approfondir les relations bilatérales en vue du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques l'année prochaine.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le maire Jan Vrba a reconnu les contributions significatives au fil des ans de la communauté vietnamienne de Cheb, forte de 3.000 personnes, envers la société locale. Il s'est engagé à continuer de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne.

Le maire a pris note des propositions de l’ambassadeur sur les domaines potentiels de coopération et les relations de jumelage, et a présenté des projets clés de Cheb qui recherchent un partenariat, notamment avec des entreprises vietnamiennes.

Dans le cadre de sa visite, l’ambassadeur Duong Hoài Nam a visité certaines entreprises vietnamiennes de cette ville tchèque.

VNA/CVN