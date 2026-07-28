Gia Lai renforce son partenariat avec l’Académie des sciences et des technologies

Un accord de coopération stratégique pour la période 2026-2030 a été signé le 27 juillet entre le Comité populaire de la province de Gia Lai (Centre) et l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST).

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Photo : Thanh Tuê/CVN

L'accord vise à renforcer la coopération dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Cet accord a également pour ambition de faire de la science et de la technologie un nouveau moteur du développement de la province, tout en consolidant le rôle du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE) en tant que plateforme d’échanges entre les communautés scientifiques vietnamienne et internationale.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Trân Hông Thai, membre du Comité central du Parti, président de la VAST ; de Chu Hoàng Hà, vice-président de la VASTA ; de Pham Anh Tuân, membre du Comité central du Parti et président du Comité populaire de la province de Gia Lai ; de Lâm Hai Giang, vice-président du Comité populaire provincial ; ainsi que du Professeur Trân Thanh Vân, président de l’Association Rencontres du Vietnam et directeur de l’ICISE.

Photo : GL/CVN

Selon cet accord, les deux parties mettront en place un cadre global de coopération couvrant la recherche scientifique, le développement technologique, l’innovation et la transformation numérique. L’objectif est de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transition verte des leviers essentiels d’une croissance rapide et durable, tout en améliorant la qualité de vie de la population et l’efficacité de la gouvernance locale.

Quatre axes prioritaires ont été définis : l’élaboration de stratégies et de politiques publiques; la recherche et le transfert de technologies; le développement de l’innovation et de l’écosystème scientifique, ainsi que la formation de ressources humaines hautement qualifiées et le renforcement des coopérations académiques.

Vers un écosystème scientifique et technologique régional

Dans le cadre de ce partenariat, Gia Lai et la VAST coopéreront au développement et à l’application de technologies de pointe, notamment l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées (Big Data), l’Internet des objets (IoT), l’informatique en nuage (cloud computing), la blockchain et les technologies des semi-conducteurs.

Les deux partenaires travailleront également au développement des infrastructures numériques, des bases de données, du marché des sciences et des technologies, à la promotion des start-up innovantes ainsi qu’à la mise en œuvre de projets pilotes au service du développement socio-économique de la province.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président de la VAST, Trân Hông Thai, a affirmé que son institution mettrait à profit l’expertise de ses instituts de recherche pour accompagner Gia Lai dans des domaines stratégiques tels que les biotechnologies, les technologies spatiales et la télédétection, les technologies quantiques, les nouveaux matériaux et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Il a également souligné la volonté de renforcer le rôle de l’ICISE en tant que plateforme de mise en réseau des scientifiques vietnamiens et étrangers, afin de favoriser l’émergence d’équipes de recherche d’excellence et de faire de la science et de la technologie un moteur du développement local.

De son côté, le président du Comité populaire de Gia Lai, Pham Anh Tuân, a estimé que cet accord constituait bien davantage qu’un simple document de coopération : il marque le point de départ d’une nouvelle stratégie de développement fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Photo : GL/CVN

Il a indiqué que Gia Lai ambitionne de lancer plusieurs projets technologiques d’envergure, notamment dans le développement de matériaux à base de graphène, la recherche sur les nouveaux matériaux et la mise en place de systèmes d’observation destinés à soutenir le développement d’une économie bas carbone.

La province s’est également fixé pour objectif de former près de 7.500 ingénieurs dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des mégadonnées.

Le dirigeant provincial a enfin exprimé le souhait que la VAST poursuive son accompagnement scientifique auprès des équipes de recherche de l’ICISE en intensifiant les transferts de technologies, la formation des chercheurs et la mise en œuvre de grands programmes scientifiques, afin de faire de Gia Lai l’un des principaux pôles régionaux de recherche et d’innovation.

Câm Sa/CVN