Cinq projets Vietnam - Japon pour accélérer la recherche sur les semi-conducteurs

La Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies (Nafosted) a récemment signé des contrats de financement pour cinq projets de recherche conjoints entre le Vietnam et le Japon dans le domaine des semi-conducteurs.

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Photo : Trong Dat/CVN

Les projets couvrent un large éventail de thématiques, allant de la recherche sur les matériaux et de la conception de micropuces au développement de puces destinées à l'intelligence artificielle (IA), à l'Internet des objets (IoT) et à la gestion de l'énergie. Ils s'inscrivent dans les technologies stratégiques dont le Vietnam fait une priorité de développement.

Le Japon, un partenaire stratégique

Dào Ngoc Chiên, directeur de la Nafosted, a souligné que le Japon constituait un partenaire de choix pour le Vietnam grâce à l'excellence de ses capacités scientifiques et technologiques, à sa longue expérience ainsi qu'à son expertise reconnue dans la recherche sur les matériaux, les équipements, la conception de puces et les technologies de soutien aux semi-conducteurs. À ce titre, la coopération avec le Japon revêt une "importance stratégique particulière", a-t-il affirmé.

Selon lui, cette initiative marque le passage d'une coopération bilatérale générale à la mise en œuvre de projets de recherche conjoints concrets. Elle permettra aux équipes vietnamiennes d'accéder à de nouvelles orientations scientifiques, à des équipements de pointe et à des réseaux internationaux de recherche.

Le responsable a appelé les équipes à mener leurs projets dans le respect des objectifs et des calendriers fixés, à entretenir une coopération étroite et régulière avec leurs partenaires japonais, à garantir la qualité et l'intégrité scientifique des travaux, à utiliser efficacement les financements et à livrer les résultats attendus. Au-delà des avancées scientifiques, il a insisté sur la nécessité de former une nouvelle génération de chercheurs, de doctorants et d'ingénieurs de haut niveau, tout en renforçant les partenariats durables entre les universités et les instituts de recherche des deux pays.

Renforcer les compétences vietnamiennes

Photo : Trong Dat/CVN

Le professeur Vu Van Truong, de l'Université Phenikaa, l'un des cinq établissements bénéficiaires, a souligné que, bien que les projets portent sur des axes de recherche différents, ils constituent ensemble des maillons essentiels de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

"Chaque projet suit une approche spécifique, mais tous contribuent à renforcer les capacités de recherche du Vietnam dans le domaine des semi-conducteurs", a-t-il déclaré.

Ishikawa Isamu, chef de mission adjoint et ministre-conseiller à l'ambassade du Japon au Vietnam, a indiqué que 30 doctorants vietnamiens spécialisés dans les semi-conducteurs poursuivaient actuellement leurs études au Japon. Le pays prévoit par ailleurs d'accueillir environ 250 doctorants et étudiants de troisième cycle vietnamiens afin qu'ils y suivent une formation et mènent des recherches dans ce secteur.

Il a également souligné que le Japon connaît actuellement une nouvelle vague d'investissements dans l'industrie des semi-conducteurs, de plus en plus d'entreprises manifestant un intérêt pour la main-d'œuvre vietnamienne hautement qualifiée.

Les semi-conducteurs, une priorité nationale

Les semi-conducteurs figurent parmi les dix groupes de technologies stratégiques identifiés par le gouvernement vietnamien en mai dernier. Au sein des 30 produits technologiques stratégiques prioritaires, les puces à semi-conducteurs sont considérées comme une technologie clé pour l'avenir, appelée à devenir un nouveau moteur de croissance tout en renforçant l'autonomie du pays en matière de sécurité nationale et de défense.

Les semi-conducteurs figurent parmi les dix groupes de technologies stratégiques identifiés par le gouvernement vietnamien en mai dernier. Au sein des 30 produits technologiques stratégiques prioritaires, les puces à semi-conducteurs sont considérées comme une technologie clé pour l'avenir, appelée à devenir un nouveau moteur de croissance tout en renforçant l'autonomie du pays en matière de sécurité nationale et de défense.

Les cinq projets de recherche Vietnam - Japon 1. Conception, simulation et fabrication de micropuces CFET (Complementary FET) de nouvelle génération à intégration 3D, utilisant des transistors à couches minces de silicium (Si) ; 2. Développement de matériaux semi-conducteurs avancés destinés aux transistors à haute mobilité électronique (HEMT), combinant simulation théorique et validation expérimentale ; 3. Recherche et développement de matériaux semi-conducteurs avancés pour des applications dans les capteurs intégrés et les dispositifs d'énergie renouvelable ; 4. Conception de puces SoC (System-on-Chip) sécurisées intégrant l'intelligence artificielle, basées sur des processeurs multicœurs RISC-V et des accélérateurs d'IA pour les dispositifs AIoT (Artificial Intelligence of Things) ; 5. Recherche et fabrication de matériaux semi-conducteurs à large bande interdite (wide-bandgap) et de composants d'électronique de puissance destinés aux puces de gestion de l'énergie des systèmes d'alimentation haute performance.

Nguyên Tùng/CVN