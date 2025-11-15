Hanoï

Vietnam - Japon : le chef du PCV reçoit le gouverneur de la préfecture de Kanagawa

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu, le 15 novembre à Hanoï, Kuroiwa Yuji, gouverneur de la préfecture de Kanagawa, en visite de travail au Vietnam du 11 au 17 novembre.

Il a exprimé sa satisfaction quant au développement positif du partenariat stratégique global Vietnam - Japon dans tous les domaines, avec comme pilier principal la coopération économique et comme nouveaux axes la coopération scientifique et technologique, culturelle, ainsi que les interactions entre les deux peuples.

Il a salué les contributions pratiques du gouverneur Kuroiwa Yuji et de l’administration de la préfecture de Kanagawa dans la promotion de la coopération et de l’amitié entre sa préfecture et le Vietnam, notamment dans les domaines économique, culturel, éducatif , de l’investissement et du travail, ainsi que dans la coopération décentralisée.

Le chef du Parti a souligné que la préfecture de Kanagawa était la première au Japon à organiser régulièrement des festivals et des séminaires sur l’investissement et le travail tant au Japon qu’au Vietnam. Selon lui, ces événements constituent des vecteurs essentiels pour renforcer les liens bilatéraux.

Projet de création d'une comédie musicale

Pour sa part, le gouverneur Kuroiwa Yuji a présenté au dirigeant vietnamien le 6e Festival de Kanagawa organisé à Hanoï, ainsi que la série d’activités de promotion de l’investissement, de mise en relation entre entreprises et autorités locales à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion de cette visite.

Il a indiqué que, dix ans après le premier Festival vietnamien organisé dans la préfecture de Kanagawa en 2015, la localité comptait 22 entreprises vietnamiennes opérationnelles, tandis que le Vietnam comptait 32 entreprises de Kanagawa en activité.

Kuroiwa Yuji a affirmé que sa préfecture continuerait de renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines du travail, des échanges humains et culturels, et encouragerait les entreprises locales à investir au Vietnam. Il s’est également dit prêt à partager son expérience en matière de santé et de gestion du vieillissement de la population à travers l’initiative MEBYO, visant à promouvoir une vie longue et en bonne santé.

Tô Lâm a invité la préfecture de Kanagawa à poursuivre l’organisation de festivals culturels vietnamo-japonais, à soutenir concrètement la communauté vietnamienne de quelque 40.000 personnes vivant, étudiant et travaillant dans la préfecture, ainsi que les activités des entreprises vietnamiennes, et à intensifier l’échange d’expériences dans le domaine du vieillissement de la population et de la santé.

Enfin, le gouverneur Kuroiwa Yuji a informé le secrétaire général Tô Lâm d’un projet de création d’une comédie musicale intitulée La princesse Anio, inspirée d’une histoire d’amour vraie entre la princesse vietnamienne Ngoc Hoa et le commerçant japonais Araki Shotaro à Nagasaki il y a plus de 400 ans. La première représentation est prévue dans la préfecture de Kanagawa en septembre 2026.

