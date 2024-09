Le dirigeant du Vietnam souhaite approfondir ses relations avec l'Inde

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 23 septembre (heure locale) à New York le Premier ministre indien Narendra Modi. Il a souhaité continuer à approfondir les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, de la sécurité et de la défense, de la culture, du tourisme, de l’aviation civile…

Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que les deux pays porteraient bientôt le commerce bilatéral à 20 milliards d'USD par an et à plus de 30 milliards d'USD d'ici 2030, soit le double de celui de 2023.

Cette rencontre a eu lieu à l’occasion de sa participation au Sommet de l’avenir et à la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Photo : VNA/CVN

Concernant la coopération régionale, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que le Vietnam travaillerait activement avec les autres pays membres de l'ASEAN pour approfondir le partenariat stratégique intégral ASEAN-Inde, espérant que l'Inde continuerait à soutenir la position de principe et le rôle central de l'ASEAN, à soutenir l'ASEAN dans la construction de sa Communauté et à coopérer pour répondre aux défis communs, à se soutenir mutuellement et à coopérer étroitement dans les forums régionaux et internationaux, en particulier aux Nations unies et dans les mécanismes dirigés par l'ASEAN, à promouvoir les principes visant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation, le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À cette occasion, il a remercié le gouvernement indien pour avoir fourni une aide d'urgence de 35 tonnes de marchandises d'une valeur d'un million de dollars pour assister les zones ravagées par le typhon Yagi, démontrant les bons sentiments, l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a affirmé, de son côté, que l'Inde souhaitait toujours renforcer le partenariat stratégique intégral avec le Vietnam. Il a déclaré que l'Inde continuerait à renforcer la politique « Act East » (Agir à l'Est), en promouvant des relations plus étroites et plus efficaces avec l'ASEAN et le Vietnam, en particulier dans les domaines d'intérêt mutuel ou autres, tels que la connectivité numérique, l'économie numérique, les infrastructures durables, les énergies renouvelables et la sécurité maritime. A cette occasion, Tô Lâm a réitéré son invitation à la présidente indienne Droupadi Murmu à se rendre prochainement au Vietnam. Le Premier ministre Modi a invité le dirigeant vietnamien à se rendre prochainement en Inde.

VNA/CVN