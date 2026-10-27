Vietnam - Grèce : vers une coopération renforcée dans le domaine du travail

En visite à Ioannina les 23 et 24 octobre, l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a souhaité renforcer la coopération dans le domaine du travail et améliorer l’accompagnement des travailleurs vietnamiens dans la région.

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Photo : VNA/CVN

L’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a effectué les 23 et 24 octobre une visite de travail à Ioannina, la plus grande ville du Nord-Ouest de la Grèce, afin de renforcer la coopération entre le Vietnam et cette ville, notamment dans le domaine du travail.

Lors de sa rencontre avec le maire Thomas Begas, la diplomate a présenté les perspectives économiques du Vietnam et évoqué plus de 50 ans de relations d’amitié entre les deux pays.

Dans la région d’Ioannina, qui abrite d’importantes usines de transformation alimentaire, près de 300 Vietnamiens vivent et travaillent actuellement. L’ambassadrice a souhaité que les autorités locales leur apportent le soutien nécessaire.

Elle a également présenté les activités du Comité de l’ASEAN à Athènes (ACAT) et proposé d’organiser des événements à Ioannina pour mieux faire connaître l’ASEAN à la population locale.

Photo : VNA/CVN

Le maire Thomas Begas s’est déclaré prêt à soutenir les travailleurs vietnamiens de la région. Il a également souhaité développer les échanges culturels, touristiques et sportifs avec les pays membres de l’ACAT, à savoir le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande.

Au cours de son déplacement, l’ambassadrice s’est rendue dans deux grandes entreprises grecques de transformation alimentaire, Nitsiakos et Pindos, pour s’informer des conditions de travail des employés vietnamiens et examiner les perspectives de coopération.

Les dirigeants des deux entreprises ont salué les compétences et l’assiduité des travailleurs vietnamiens. Ils ont appelé les deux gouvernements à faciliter les démarches administratives afin de permettre aux entreprises grecques de recruter davantage de travailleurs vietnamiens.

Lors d’une rencontre avec des employés vietnamiens de l’usine Nitsiakos, l’ambassadrice a pris connaissance de leurs préoccupations. Elle les a encouragés à respecter les règles de leur entreprise et la réglementation locale, ainsi qu’à s’adapter à leur environnement de travail et de vie.

L’ambassade du Vietnam en Grèce continuera d’accompagner les travailleurs vietnamiens et les entreprises grecques, tout en veillant au respect des droits et intérêts légitimes des salariés.

VNA/CVN