Le Vietnam réorganise le Comité d’identification des restes de martyrs

Le Premier ministre Lê Minh Hung a signé, le 26 octobre, une décision approuvant la nouvelle liste des membres du Comité national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs, placé sous la présidence de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a signé, le 26 octobre 2026, la décision n°2047/QĐ-TTg approuvant la liste des membres du Comité national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs, en remplacement de la décision N°1054/QĐ-TTg du 12 juin 2026.

Selon cette décision, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà assume la présidence du Comité. Les vice-présidents sont le général de corps d’armée Nguyên Van Gâu, vice-ministre de la Défense, et Nguyên Thi Ha, vice-ministre de l’Intérieur.

Le Comité comprend des représentants de plusieurs ministères et organismes, dont les ministères de la Défense, de la Police, des Affaires intérieures, des Finances, des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies, de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que de la Santé.

Y siègent également des représentants de l’état-major général et du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, de l’Association des anciens combattants du Vietnam, de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, de la Télévision du Vietnam et de la Voix du Vietnam.

La décision N°2047/QĐ-TTg entre en vigueur à compter de sa signature et remplace la décision N°1054/QĐ-TTg du 12 juin 2026 relative à la composition du Comité.

En fonction des besoins et des missions du Comité, la vice-Premier ministre et présidente du Comité national décidera de toute modification ou nomination complémentaire de ses membres, sur proposition du ministère de la Défense.

VNA/CVN