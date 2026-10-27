Hanoï affirme son rôle de noyau central et de pôle de croissance de la région de la capitale

Hanoï est appelée à passer d’une approche du développement limitée aux frontières administratives à une approche fondée sur l’espace régional.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

La Résolution N°27-NQ/TW du 28 août 2026 du Bureau politique sur le développement des régions et l’organisation de l’espace de développement national dans la nouvelle période identifie la région métropolitaine de Hanoï comme l’un des deux plus grands pôles de croissance du pays.

Elle souligne également la nécessité de renforcer les interconnexions entre la capitale et les localités environnantes dans les domaines des infrastructures, de l’économie, des sciences et technologies et de la mobilisation des ressources.

Un nouvel espace de développement régional

L’un des points marquants de la Résolution N°27-NQ/TW réside dans sa nouvelle approche du développement régional, qui vise à réorganiser l’espace de développement, à répartir les ressources et à renforcer la compétitivité. La région métropolitaine de Hanoï et celle de Hô Chi Minh-Ville sont ainsi identifiées comme les deux plus grands pôles de croissance du pays.

Cette orientation exige de Hanoï qu’elle renforce ses capacités propres tout en assumant pleinement son rôle de centre de connexion et de moteur de développement pour l’ensemble de la région.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Cette orientation est concrétisée dans la Loi sur la capitale de 2026. Selon l’article 28 de la loi N°02/2026/QH16 sur la capitale, Hanoï constitue le noyau central et le centre de connexion, ainsi qu’un moteur de coopération et de développement et un pôle de croissance pour la région de la capitale, le delta du fleuve Rouge, les régions montagneuses du Nord et l’ensemble du pays.

Le Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans élargit également les connexions à cinq provinces - Phu Tho, Thai Nguyên, Bac Ninh, Hung Yen et Ninh Binh - ainsi qu’aux régions économiques et aux corridors économiques nationaux et internationaux.

Pour concrétiser cette orientation, le développement d’infrastructures modernes, cohérentes et interconnectées à l’échelle régionale constitue une priorité. La Résolution N°27-NQ/TW prévoit le développement de corridors économiques et urbains, en accordant la priorité à l’axe Lào Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, aux liaisons entre Hanoï et les localités environnantes, aux rocades N°4 et N°5 de la région de la capitale, ainsi qu’aux lignes ferroviaires reliant les ports maritimes, les postes-frontières internationaux et le réseau de métro.

L’achèvement du réseau de transport interrégional contribuera à réduire la pression sur le centre-ville, à élargir les marchés, à diminuer les coûts logistiques et à créer de nouveaux espaces de production et de services.

Parallèlement, la coopération régionale doit s’étendre à l’industrie, à l’agriculture, à l’environnement, aux ressources en eau, à la formation des ressources humaines et aux services essentiels, sur la base des intérêts communs de l’ensemble de la région.

Tirer parti des atouts scientifiques et technologiques

Le nouvel espace de développement de Hanoï ne s’étend pas uniquement sur le plan géographique : il se construit également autour des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Photo : Danh Lam/VNA/CVN

Grâce à son réseau d’universités, d’instituts de recherche et d’entreprises technologiques, à ses ressources humaines hautement qualifiées et à l’importance de son marché de consommation, Hanoï dispose d’atouts pour renforcer son rôle de centre de recherche, de transfert de technologies et de fourniture de services à forte valeur ajoutée à l’ensemble de la région.

Toutefois, pour transformer ces atouts en valeur concrète, il est nécessaire de renforcer les liens entre la recherche, la formation et les besoins de production et d’activité économique des différentes localités. Les centres de recherche et les entreprises technologiques de Hanoï peuvent coopérer avec les unités de production, les zones industrielles, les régions de production de matières premières et les centres logistiques des provinces voisines, afin de constituer des chaînes de valeur interrégionales.

Lors d’une conférence sur la mise en relation des investissements, organisée le 15 juillet 2026 à Hanoï sous le thème "Renforcer la coopération régionale pour développer l’agriculture intelligente et l’économie verte : Hanoï - Bac Ninh - Hung Yên", Lê Trung Hiêu, directeur adjoint du Service des finances de Hanoï, a estimé que la mise en relation des atouts de Hanoï en matière de sciences et technologies, de finance et de marché avec les industries de haute technologie et les activités logistiques de Bac Ninh, ainsi qu’avec l’agriculture de haute qualité et l’industrie de transformation de Hung Yên, favoriserait la constitution de chaînes de valeur interrégionales.

Du point de vue des entreprises, Trân Van Tam, directeur de la société à responsabilité limitée Viêt Thang Trading and Investment, établie dans la commune de Soc Son, à Hanoï, estime que l’élargissement de l’espace de développement et le renforcement de la coopération régionale offriraient de nouvelles possibilités aux entreprises de la capitale pour étendre leurs marchés, trouver des partenaires et participer davantage aux chaînes d’approvisionnement reliant Hanoï aux villes et provinces voisines.

Trân Van Tam estime que, pour permettre aux entreprises de tirer pleinement parti de cette coopération, il est nécessaire d’accélérer l’achèvement des infrastructures de transport interconnectées, notamment les rocades, les autoroutes et les centres logistiques. Il souligne également l’importance de renforcer le partage d’informations sur les plans d’aménagement et les politiques d’investissement, afin de faciliter l’expansion des activités de production et commerciales ainsi que la circulation des marchandises.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Pour Hanoï, l’élargissement de l’espace de coopération revêt également une importance particulière pour atteindre ses objectifs de développement économique pour la période 2026-2030, notamment une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut régional (PIBR) d’au moins 11% et une part de la valeur ajoutée de l’économie numérique représentant 40% du PIBR.

Mettre en place des mécanismes de coopération concrets pour favoriser un développement commun

Pour traduire les orientations de la Résolution N°27-NQ/TW dans la pratique, il est nécessaire de transformer l’approche régionale en programmes, projets et mécanismes de coordination concrets.

Dans les faits, de nombreuses problématiques auxquelles Hanoï est confrontée, telles que les transports, la pollution de l’air, les ressources en eau, les déchets, la logistique et le marché du travail, ne peuvent être résolues efficacement si l’action reste limitée aux frontières administratives de la capitale.

La Loi sur la capitale de 2026 fournit un cadre juridique pour renforcer la coordination et mobiliser des ressources en faveur de projets interrégionaux. Selon son article 29, les localités peuvent convenir de désigner l’une d’entre elles comme maître d’ouvrage et utiliser leur budget pour investir directement dans un projet situé sur le territoire d’une autre localité, dans l’intérêt commun.

La loi prévoit également la création du Fonds de développement de la région de la capitale, destiné à mobiliser en priorité des ressources pour les infrastructures de transport, la lutte contre la pollution environnementale et d’autres missions d’intérêt régional.

Mac Quôc Anh, vice-président et secrétaire général de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï, estime que la capitale doit abandonner une approche du développement limitée à ses frontières administratives au profit d’une démarche visant à impulser et à partager le développement avec l’ensemble de la région.

Selon lui, il convient de mettre en place de véritables mécanismes de coordination dans les domaines des transports, de l’environnement, de la logistique et du marché du travail, tout en valorisant le rôle des entreprises à travers les chaînes d’approvisionnement, les chaînes de valeur et les réseaux de coopération interprovinciale.

Hanoï doit mettre à profit ses atouts en matière de recherche et développement, d’innovation, de finance, d’éducation et de services à forte valeur ajoutée, en les articulant avec les centres de production, les zones industrielles et les plateformes logistiques de la région.

Du point de vue de la gestion publique, les programmes de coopération régionale doivent être concrétisés par des objectifs, des ressources et des responsabilités clairement définis.

Il est également nécessaire de renforcer le partage des données et des informations relatives à l’aménagement du territoire, de coordonner les investissements dans les infrastructures et de lever les obstacles qui entravent les projets interprovinciaux.

La Résolution N°27-NQ/TW, la Loi sur la capitale de 2026 et le Plan directeur de Hanoï à l’horizon de 100 ans constituent un cadre permettant à la capitale de réorganiser son espace de développement sur la base d’une coopération renforcée, d’une meilleure coordination et d’une utilisation plus efficace des ressources régionales.

Hanoï pourra ainsi non seulement valoriser le potentiel économique qui lui est propre, mais aussi renforcer les connexions entre les ressources, diffuser les avancées scientifiques et technologiques, développer les chaînes de valeur et créer de nouveaux moteurs de croissance pour l’ensemble de la région et du pays.

VNA/CVN