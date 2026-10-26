Un programme d’action pour attirer et valoriser les talents dans les secteurs clés

Le gouvernement vietnamien entend renforcer les mécanismes d’attraction, de formation et de valorisation des talents dans les secteurs stratégiques, avec un budget dédié équivalant à environ 0,1% du PIB par an, afin de soutenir le développement rapide et durable du pays.

>> Stratégie d’attraction et de valorisation des talents dans les secteurs clés

>> Le Vietnam envisage des mécanismes spécifiques pour attirer les talents

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Pham Thi Thanh Trà a signé, le 23 octobre 2026, la Résolution N°336/NQ-CP portant sur le programme d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la Conclusion N°105-KL/TW du 15 octobre 2026 du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIVe mandat, relative à l’attraction et à la valorisation des talents dans les secteurs clés, au service d’un développement rapide et durable du pays.

Élaborer un cadre national de référence pour les talents

Le ministère de l’Intérieur sera chargé d’élaborer un cadre national de référence souple et ouvert, comprenant des critères généraux et des critères spécifiques selon les profils, les secteurs et les missions. Il étudiera les possibilités d’améliorer les politiques en matière de rémunération, de logement, de foncier ainsi que de décentralisation et de délégation de pouvoirs dans la gestion des talents, en accordant la priorité aux régions montagneuses, frontalières et insulaires.

Le gouvernement prévoit en outre la mise en place d’une base de données nationale, d’un système d’indicateurs et d’un portail d’information consacrés aux talents, dans le respect des exigences de sécurité de l’information et de protection des données personnelles.

Identifier les secteurs prioritaires et développer les talents

Le ministère des Sciences et des Technologies sera chargé de définir et d’actualiser la liste des secteurs et domaines de pointe, des missions stratégiques, des programmes, projets et ouvrages majeurs, des grands défis nationaux et des missions de rupture nécessitant d’attirer des talents. Cette liste sera soumise aux autorités compétentes pour adoption ou publiée conformément aux compétences attribuées.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation sera chargé, en coordination avec les ministères et organismes concernés, d’élaborer le programme "Les talents guident les talents", de mettre en place des dispositifs d’accompagnement et d’échange entre experts de premier plan et jeunes talents, ainsi que des programmes de détection précoce, de sélection, de formation et de développement des talents adaptés aux différents profils, secteurs, domaines et étapes. La priorité sera accordée à l’identification et à la formation précoces des élèves et étudiants talentueux dans les secteurs de pointe et stratégiques, ainsi qu’au perfectionnement des experts, scientifiques, ingénieurs, gestionnaires, jeunes entrepreneurs et travailleurs hautement qualifiés afin de les amener au niveau international. La formation sera étroitement liée à la recherche, à l’innovation et à la pratique, avec des mécanismes de suivi et de soutien au développement des talents sur le long terme.

Le programme prévoit également d’investir dans la construction et la modernisation de certains établissements d’enseignement supérieur, instituts de recherche, laboratoires nationaux de premier plan et centres de recherche et d’innovation, afin de les porter au niveau régional et international.

Mobiliser des ressources financières spécifiques

Le ministère des Finances élaborera des mécanismes financiers spécifiques pour attirer, employer et développer les talents. Le budget de l’État consacré à cette politique devrait représenter environ 0,1% du produit intérieur brut (PIB) par an, au sein de l’enveloppe globale dédiée aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique. Les collectivités disposant d’une autonomie budgétaire pourront décider d’allouer des montants supérieurs.

Phot : VNA/CVN

Le gouvernement prévoit de perfectionner les mécanismes et politiques financières afin de permettre aux entreprises de tous les secteurs économiques de participer à la détection, à la recommandation, à l’attraction, à la valorisation et au développement des talents, tout en encourageant leurs investissements et leur cofinancement de la formation, de la recherche et de l’innovation dans les secteurs stratégiques, les hautes technologies et les technologies émergentes.

Diversifier les méthodes de recrutement et renforcer la coopération internationale

Les ministères, organismes et collectivités devront diversifier les modalités de détection, de présentation, de recommandation et de sélection des talents, en garantissant l’objectivité, la publicité et la transparence des procédures, sur la base des qualités, des compétences, des réalisations et des contributions concrètes des intéressés.

Ils devront également simplifier les procédures administratives et les processus internes liés aux talents, instaurer un mécanisme de dialogue périodique avec les talents, les experts, les scientifiques et les entrepreneurs, ainsi que recevoir, classer, traiter et apporter des réponses aux recommandations dans le cadre de leurs compétences. Les résultats en matière d’attraction, de valorisation et de mise à profit des talents constitueront l’un des critères d’évaluation de la responsabilité des organismes et de leurs dirigeants.

Le Vietnam renforcera les réseaux, les forums et les programmes de coopération internationale dans le domaine des talents. Des plans et programmes seront élaborés pour faire appel aux Vietnamiens de l’étranger et aux experts internationaux et les mobiliser dans la formation, le conseil, la recherche, le transfert de technologies, ainsi que la direction ou la codirection de missions, de programmes et de projets stratégiques au Vietnam.

VNA/CVN